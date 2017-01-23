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Проигравших здесь нет

23.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На минувшей неделе на 227‑м общевойсковом полигоне состоялось состязание на звание лучшего командира мотострелковой (танковой) роты по полевой выучке под руководством командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. В борьбе за лавры победителей приняли участие 20 командиров рот из 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад.


Офицеры соревновались в полевой выучке, тактической, огневой и физической подготовке, выполняли упражнения по боевой стрельбе, вождению танков Т‑72Б и боевых машин пехоты БМП‑2 по пересеченной местности. Также они сдавали зачеты по знанию нормативных документов, материальной части техники и вооружения, отрабатывали задачи управления подразделениями в боевых условиях.

Индивидуальная оценка каждого командира роты складывалась из суммы баллов, полученных по физической, тактической, огневой, технической подготовке и вождению боевых машин.


Напомним: в первый день состязания офицеры сдавали нормативы по физической подготовке. Затем последовала сдача теоретической части технической подготовки (теория и устройство вооружения боевых машин) — и офицеры отправились на ПТОР, где практически отрабатывали нормативы по технической подготовке.

Второй день командиры рот посвятили тактической подготовке. В течение нескольких часов они решали непростую тактическую летучку, совершенствуя теоретические знания и практические навыки.

* * *

…И вот морозное ветреное утро: практический день занятий. Экипажи выстроились у своих боевых машин.

Руководитель стрельбы на участке подает сигнал «Загрузить боеприпасы». Танковая директриса «задышала». Экипаж ринулся в бой, пускай и учебный. Зато все остальное — истинно боевое: пушки, снаряды, настрой…

И куда уж тут без азарта — каждый хочет быть лучшим в своем подразделении!

Тишину полигона сменил рев моторов и оглушающие залпы орудий. Мишени падают одна за другой. Танк возвращается — а на соседней директрисе к выполнению упражнений контрольных стрельб приступают экипажи БМП‑2…


Один из участников этого состязания — командир танковой роты танкового батальона 19 омбр гвардии старший лейтенант Артём Назаров соревнуется за звание лучшего не первый раз. В прошлом году он уже становился призером, завоевав на уровне оперативного командования второе место, а в масштабе Вооруженных Сил — бронзу.

— Уровень состязаний из года в год растет, — отметил офицер. — Это чувствуется на каждом этапе. Мы стремимся показать максимальную результативность, выложиться по полной. Растет конкуренция, ведь каждый хочет быть лучшим. Но в любом случае — вне зависимости от занятого места — проигравших среди нас нет. Мы получили, пожалуй, самую главную награду — бесценный опыт.

А вот командир мотострелковой роты механизированного батальона 19 омбр гвардии старший лейтенант Владимир Киреев участвует в состязаниях такого рода впервые.

— Выдержать все испытания было непросто, — признался он. — Но еще когда ехали на полигон, каждый понимал, что соперники достойные. Поэтому и мы были подготовлены — с поставленными задачами справились. Есть определенные моменты, над которыми надо еще поработать. Состязания позволяют в полной мере проверить не только боевую технику, но и свои навыки и умения.


Экипаж гвардии старшего лейтенанта Владимира Киреева выполняет зачетное упражнение

 
 
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На минувшей неделе на 227‑м общевойсковом полигоне состоялось состязание на звание лучшего командира...

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