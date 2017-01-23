﻿ Военная наука: от теории к практике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Военная наука: от теории к практике

23.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На днях на базе государственного учреждения «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил» состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги научной работы в Вооруженных Силах в 2016 году.

Основной целью этого мероприятия традиционно является оценка результативности научной работы и ее вклада в решение задач, стоящих перед белорусской армией. Кроме того, были уточнены приоритеты научной работы на 2017 год.

Лучшие представители отечественной науки, которые обеспечивают поддержание обороноспособности Беларуси на должном уровне, собрались в тот день в зале.

— Нынешний год объявлен в нашей стране Годом науки, — обратился к присутствующим заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе полковник Николай Бузин. — Мы как часть общей системы науки Республики Беларусь сегодня подводим итоги выполненной работы.

С докладами по результатам научной деятельности за прошедший год выступили заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь по научной работе полковник Михаил Избаш, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил полковник Олег Любочко, начальник 1034‑го центра военных исследований и информатизации ВВС и войск ПВО полковник Александр Кобрусев.

Докладчики рассказали о результатах научной деятельности, выполнении научных исследований, их апробации.

Необходимо отметить, что спектр деятельности военных ученых довольно широк: теоретические вопросы национальной безопасности, развитие тактики и стратегии, создание новых образцов военной техники…

— Для ученого важно быть востребованным, — отметил в своем выступлении заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе полковник Николай Бузин. — Особое внимание необходимо уделить реализации научных результатов в войсковой практике, тесному взаимодействию между научными организациями и заказчиками.

По результатам работы за 2016 год военнослужащие и лица гражданского персонала были поощрены за достигнутые успехи в научной работе от имени министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева. Некоторые из них также были награждены грамотами и ценными подарками.

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях на базе государственного учреждения «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Когда в небе бывает тесно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика