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В квартирах с водонагревательными котлами будут устанавливать извещатели угарного газа

24.01.2017 00:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Извещатели угарного газа будут устанавливаться за счет бюджета в квартирах с водонагревательными котлами во время текущего или капитального ремонта дома. Такую возможность предусмотрело Министерство жилищно-коммунального хозяйства, рассказал начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Мы внесли изменения, позволяющие в ходе текущего или капитального ремонта дома устанавливать извещатели угарного газа за счет бюджета в первую очередь там, где есть водонагревательные котлы», — отметил Андрей Ромашко.

Также он подчеркнул, что система газоснабжения от поставщика до плиты должна эксплуатироваться на основании единых требований и одной специализированной организацией. «У этой организации должны быть нормативы, оборудование, и она должна отвечать за свою деятельность, не перекладывая ответственность на посреднические организации. Ну и, конечно, должен быть контроль и надзор», — сказал Андрей Ромашко.

 
 
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Извещатели угарного газа будут устанавливаться за счет бюджета во время текущего или капитального ремонта дома.

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