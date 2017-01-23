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В квартирах с водонагревательными котлами будут устанавливать извещатели угарного газа
24.01.2017 00:22 — Новости Общества | Tut.by
Извещатели угарного газа будут устанавливаться за счет бюджета в квартирах с водонагревательными котлами во время текущего или капитального ремонта дома. Такую возможность предусмотрело Министерство жилищно-коммунального хозяйства, рассказал начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1».
«Мы внесли изменения, позволяющие в ходе текущего или капитального ремонта дома устанавливать извещатели угарного газа за счет бюджета в первую очередь там, где есть водонагревательные котлы», — отметил Андрей Ромашко.
Также он подчеркнул, что система газоснабжения от поставщика до плиты должна эксплуатироваться на основании единых требований и одной специализированной организацией. «У этой организации должны быть нормативы, оборудование, и она должна отвечать за свою деятельность, не перекладывая ответственность на посреднические организации. Ну и, конечно, должен быть контроль и надзор», — сказал Андрей Ромашко.
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Извещатели угарного газа будут устанавливаться за счет бюджета во время текущего или капитального ремонта дома.
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