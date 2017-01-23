Доброе утро!

Зима возвращается! В середине этой недели резко похолодает — в некоторых районах аж до -22ºС, однако ненадолго. Скоро снова типично-белорусские «каля наля», сыро, слякотно — брррр, в общем. Тем временем в Австралии ливни — и они разбудили миллионы доисторических щитней .





ВАЖНОЕ

Правительство утвердило план, как мы с вами будем все больше и больше платить за услуги ЖКХ, транспорта и почты — пока не выйдем на полное возмещение. Пока еще нам с вами в этом помогает государство. Также вчера был анонсирован ряд прогрессивных новшеств, которые планируют реализовать до 2020 года. О чем идет речь — читайте здесь .

Проанализировав данные за последние 20 лет, эксперты выделили несколько шоков, которые оказывают наибольшее влияние на белорусскую экономику — это стоимость нефти, курс российского рубля и кое-что еще . Что-что, а умение противостоять шокам Беларуси сейчас очень пригодится.

Аттракцион неслыханной щедрости: с 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до трех лет . Аж на целый рубль. Счастливые белорусские дети смогут съесть на одну банку овощного пюре больше. Есть еще одна радость для родителей малышей: минфин провел работу над ошибками, и памперсам вернули льготный НДС . То есть они не подорожают. Ура, товарищи!





Аттракцион неслыханной щедрости-2: минтруда и соцзащиты определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам каждый месяц. С 1 января в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда, вслед за ней меняются и доплаты. Максимальная — с 1-го до 6-го разряда — составит 8 рублей 60 копеек.

Обидно до слез! Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Но олимпиаду-то парни из-за этого уже пропустили! Наша сборная, по мнению специалистов, недосчиталась из-за этого в Рио 2−4 медалей. Беларусь будет требовать возмещения ущерба.

ПОПУЛЯРНОЕ

После двух случаев анафилактического шока от уколов антибиотика с анестетиком за неделю, повторяем, что должен помнить каждый пациент. Листайте наши карточки-пояснялки .

FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые отказались от престижной — в глазах общественности — работы со стабильной зарплатой и начали заниматься тем, о чем давно мечтали . И неважно, что доходы упали!

Одна из выживших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии рассказала местной прессе о том, как она пережила 58 часов под снежными завалами . По словам 22-летней Джорджии Галасси, ей приходилось есть снег и лед, чтобы справиться с жаждой. Потом пришла помощь. «Я Джорджия, я жива», — по словам выжившей девушки, это были самые прекрасные слова, которые она когда-либо произносила.

В Минске слушают дело о двойном заказном убийстве. На скамье подсудимых — бывшая девушка убитого, ее сосед и приятель. Один из обвиняемых так характеризует второго: «Он знает, что светит смертная казнь. Но ему все равно». Продолжаем следить за ходом процесса .

Очередная история тунеядцев из серии «и смех, и грех»: две выпускницы из Бреста, которые не смогли трудоустроиться из-за беременности , получили «письма счастья» из налоговой. Обеим девушкам для того, чтобы не попасть в тунеядцы, не хватило считанных дней.

«Когда ты не умеешь писать, но требуешь уважения»: годовалая девочка растрогала интернет-пользователей своим плакатом с каракулями, с которым появилась на массовой акции протеста против Дональда Трампа в США. «Она, очевидно, хотела что-то сказать и сделала это сама», — рассказала ее мама.





Сделали подборку нарядов , в которых блистали на инаугурации первые леди США — от Жаклин Кеннеди до Мишель Обамы. Как вам кажется, кто элегантнее всех? А молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size . Тоже красиво.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы хотите знать все и еще чуть-чуть о белорусском пиве — обязательно прочтите наше интервью с гендиректором «Оливарии» Денисом Шерстенниковым. Он говорит, что уровень потребления пива в Беларуси значительно ниже, чем в соседних странах. У нас это около 40 литров в год, в Литве и Польше — более 90 литров. Мало пьем, белорусы? Да нет, к сожалению, по статистике, предпочитаем водку.

Не пропустите чудесную историю Жени, ставшего первым ребенком с донорской печенью : «Сразу без конца врачей дергал, кем он был, хотел найти его родных, поблагодарить. Мне сказали: не нужно. Может, и так. Важнее, чтобы я сам понимал, что сейчас живу за двоих. А значит, и достижения должны быть умноженными на два».





В современном Вильнюсе туристам показывают огромный костел Святого Казимира возле Ратуши и говорят, что его построил некий Йонас Франкявичюс. Лишь немногие белорусы знают, что это минский архитектор Ян Франкевич. Мы вспомнили, какой след оставили в Вильне наши архитекторы и спонсоры .

Милиция до сих пор не нашла 18-летнего гомельчанина, транслировавшего живые эфиры с раздеванием юных девочек, которые смотрели до 50 тысяч человек. Как парню удавалось столько времени заниматься подобным стримингом? Почему школьницы соглашались на сомнительный экстрим в Сети? И наконец — сколько он на этом зарабатывал? Мы пообщались с людьми, которые знают парня .

Национальное агентство по туризму запустило страновой портал belarus.travel — о туризме. Сайт пока в демоверсии, и никакой информации, кроме рубрик, там нет. Беларусь представлена как «страна приятного удивления» . Стоимость создания сайта тоже удивляет, но уже не так приятно. А еще в Сети появился новый таймлапс-ролик о Минске : за две минуты можно увидеть жизнь столицы от рассвета до заката. В ролике показан в основном центр города, в том числе и с высоты птичьего полета. Красота невероятная!

Як здарылася, што ў Беларусі знікла еўрапейская норка — звярок, які жыў тут спрадвеку? Вучоны Вадзiм Сiдаровiч распавёў , як шмат гадоў даследаваў цікавую жывёлу і як зразумеў, чаму яна знікла.





Год хохлатого жаворонка только начался, а орнитологи предлагают подумать уже над выбором птицы 2018-го. Кандидатов пока определено двое — грач и черноголовый щегол. Третьего участника голосования вам предлагают назвать самим .

Вот подборка самых крутых фото недели от агентства Reuters. В этот раз внимание фоторедакторов привлекли дети на войне — в разрушенном пригороде Дамаска и в лагере беженцев под Мосулом; не остались без внимания акции протеста в США и последние дни Барака Обамы на посту президента США и многое другое.

Новость одной строкой: Берни Экклстоун уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1». Конец эпохи. Как так вышло — читайте здесь .

Все новости понедельника, 23 января

Начните вторник с позитива: послушайте кавер на песню «Гісторыя майго жыцця» , с которой NAVIBAND победил на национальном отборе на «Евровидение-2017», в исполнении чешского видеоблогера. «Простите, я не говорю по-белорусски, и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие», — обратился к зрителям парень. Мы — получили. И вам хорошего дня! Кстати, сегодня вы можете спросить все, что угодно, у самих NAVIBAND — не без нашей помощи, разумеется .

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