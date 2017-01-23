Зима возвращается! В середине этой недели резко похолодает — в некоторых районах аж до -22ºС, однако ненадолго. Скоро снова типично-белорусские «каля наля», сыро, слякотно — брррр, в общем. Тем временем в Австралии ливни — и они разбудили миллионы доисторических щитней.
ВАЖНОЕ
Правительство утвердило план, как мы с вами будем все больше и больше платить за услуги ЖКХ, транспорта и почты — пока не выйдем на полное возмещение. Пока еще нам с вами в этом помогает государство. Также вчера был анонсирован ряд прогрессивных новшеств, которые планируют реализовать до 2020 года. О чем идет речь — читайте здесь.
Проанализировав данные за последние 20 лет, эксперты выделили несколько шоков, которые оказывают наибольшее влияние на белорусскую экономику — это стоимость нефти, курс российского рубля и кое-что еще. Что-что, а умение противостоять шокам Беларуси сейчас очень пригодится.
Аттракцион неслыханной щедрости: с 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до трех лет. Аж на целый рубль. Счастливые белорусские дети смогут съесть на одну банку овощного пюре больше. Есть еще одна радость для родителей малышей: минфин провел работу над ошибками, и памперсам вернули льготный НДС. То есть они не подорожают. Ура, товарищи!
Аттракцион неслыханной щедрости-2: минтруда и соцзащиты определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам каждый месяц. С 1 января в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда, вслед за ней меняются и доплаты. Максимальная — с 1-го до 6-го разряда — составит 8 рублей 60 копеек.
Обидно до слез! Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Но олимпиаду-то парни из-за этого уже пропустили! Наша сборная, по мнению специалистов, недосчиталась из-за этого в Рио 2−4 медалей. Беларусь будет требовать возмещения ущерба.
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После двух случаев анафилактического шока от уколов антибиотика с анестетиком за неделю, повторяем, что должен помнить каждый пациент. Листайте наши карточки-пояснялки.
Одна из выживших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии рассказала местной прессе о том, как она пережила 58 часов под снежными завалами. По словам 22-летней Джорджии Галасси, ей приходилось есть снег и лед, чтобы справиться с жаждой. Потом пришла помощь. «Я Джорджия, я жива», — по словам выжившей девушки, это были самые прекрасные слова, которые она когда-либо произносила.
В Минске слушают дело о двойном заказном убийстве. На скамье подсудимых — бывшая девушка убитого, ее сосед и приятель. Один из обвиняемых так характеризует второго: «Он знает, что светит смертная казнь. Но ему все равно». Продолжаем следить за ходом процесса.
«Когда ты не умеешь писать, но требуешь уважения»: годовалая девочка растрогала интернет-пользователей своим плакатом с каракулями, с которым появилась на массовой акции протеста против Дональда Трампа в США. «Она, очевидно, хотела что-то сказать и сделала это сама», — рассказала ее мама.
Если вы хотите знать все и еще чуть-чуть о белорусском пиве — обязательно прочтите наше интервью с гендиректором «Оливарии» Денисом Шерстенниковым. Он говорит, что уровень потребления пива в Беларуси значительно ниже, чем в соседних странах. У нас это около 40 литров в год, в Литве и Польше — более 90 литров. Мало пьем, белорусы? Да нет, к сожалению, по статистике, предпочитаем водку.
Не пропустите чудесную историю Жени, ставшего первым ребенком с донорской печенью: «Сразу без конца врачей дергал, кем он был, хотел найти его родных, поблагодарить. Мне сказали: не нужно. Может, и так. Важнее, чтобы я сам понимал, что сейчас живу за двоих. А значит, и достижения должны быть умноженными на два».
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Национальное агентство по туризму запустило страновой портал belarus.travel — о туризме. Сайт пока в демоверсии, и никакой информации, кроме рубрик, там нет. Беларусь представлена как «страна приятного удивления». Стоимость создания сайта тоже удивляет, но уже не так приятно. А еще в Сети появился новый таймлапс-ролик о Минске: за две минуты можно увидеть жизнь столицы от рассвета до заката. В ролике показан в основном центр города, в том числе и с высоты птичьего полета. Красота невероятная!
Як здарылася, што ў Беларусі знікла еўрапейская норка — звярок, які жыў тут спрадвеку? Вучоны Вадзiм Сiдаровiч распавёў, як шмат гадоў даследаваў цікавую жывёлу і як зразумеў, чаму яна знікла.
Вот подборка самых крутых фото недели от агентства Reuters. В этот раз внимание фоторедакторов привлекли дети на войне — в разрушенном пригороде Дамаска и в лагере беженцев под Мосулом; не остались без внимания акции протеста в США и последние дни Барака Обамы на посту президента США и многое другое.
Начните вторник с позитива: послушайте кавер на песню «Гісторыя майго жыцця», с которой NAVIBAND победил на национальном отборе на «Евровидение-2017», в исполнении чешского видеоблогера. «Простите, я не говорю по-белорусски, и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие», — обратился к зрителям парень. Мы — получили. И вам хорошего дня! Кстати, сегодня вы можете спросить все, что угодно, у самих NAVIBAND — не без нашей помощи, разумеется.
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