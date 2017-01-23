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В Гомельской области в 2016 году зафиксировано более полутора сотен фактов взяточничества

24.01.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Из 179 фактов 141 выявлен непосредственно сотрудниками службы БЭП: 93 из них составили случаи получения взяток, 47 — дачи взяток, 1 — посредничества во взяточничестве.

— Как правило, субъектами преступлений с элементами коррупции являются руководители предприятий и организаций, их заместители, лица, уполномоченные на совершение юридически значимых действий (работники станций технического обслуживания транспортных средств, учреждений здравоохранения, образования). Суммы взяток в среднем в зависимости от масштабности вопроса составляют от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов, — рассказал врио начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Вячеслав Гулевич.

Он также привел несколько примеров привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления. Так, в прошлом году замдиректора частного строительного предприятия в Жлобине за взятки, сумма которых составила более 23,6 тыс. долларов, осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Мозырском районе за взятки в размере более 25 тыс. долларов осуждены военком и врач травматолог-ортопед. Должностные лица получили наказания в виде лишения свободы сроком на 6,6 лет и 3,1 года соответственно, также их на 5 лет лишили права заниматься определенной деятельностью, а военнослужащего еще и звания.

Широкий общественный резонанс вызвало уголовное дело, возбужденное в отношении начальника сектора маркетинга и правовой работы и гендиректора республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гомельгосплемпредприятие». Злоумышленникам вменяется более 30 фактов взяточничества на общую сумму около 67 тыс. долларов. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

Всего в Гомельской области в 2016 году зарегистрировано 1014 экономических преступлений, к уголовной ответственности за истекший период по линии экономики привлечено 380 лиц. Вячеслав Гулевич отметил, что в общей массе коррупционных преступлений, выявленных в регионе, доминируют хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, получение и дача взяток, злоупотребления властью и служебными полномочиями.

 
 
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Всего в Гомельской области в 2016 году зарегистрировано 1014 экономических преступлений, к уголовной ответственности за истекший период по линии экономики...

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