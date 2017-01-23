Первое занятие весеннего семестра бесплатных курсов «Витебск: реальная и популярная история» пройдет 26 января в читальном зале областной библиотеки.





Напомним, проект появился в сентябре 2016 года по инициативе сотрудников кафедры истории Беларуси ВГУ имени П. Машерова, областной библиотеки и участников клуба исторической реконструкции Vargentorn.

В предыдущем семестре — с сентября по декабрь — горожане, в частности, узнали об истории первого балтского поселения на месте современного города; возникновении предания про основание Витебска княгиней Ольгой; жизни витеблян в ІХ-ХІІІ веках; роли князя Ольгерда и двух его жен в развитии города; формировании уникальной для Восточной Европы местной славянской модели городского права в Витебске и даровании ему магдебургского права.

Основные лекторы курсов — витебские историки, кандидаты наук Анатолий Дулов, Николай Пивовар и Денис Юрчак. Среди экспертов проекта — другие историки, а также археологи, музейные работники, художники и т.д.

Слушатели лекций могут задавать вопросы лекторам и вступать в дискуссию. Сотрудники библиотеки к каждому занятию делают тематическую выставку литературы, она доступна для посетителей в течение двух недель. Свой список литературы и видеоматериалов готовят и организаторы лекций.

С видеоверсиями предыдущих занятий можно ознакомиться на сайте областной библиотеки и в группе курсов «ВКонтакте».

«О том, что история родного города востребована у витеблян, свидетельствует высокая посещаемость курсов, — сообщили TUT.BY организаторы. — Среди участников — много педагогов, экскурсоводов, людей, интересующихся краеведением. Лекторы стремятся опираться исключительно на исторические источники, развенчивая существующие мифы. При этом материал подается в популярной форме, что делает его доступным для широкой аудитории. Мы надеемся, что проект получит продолжение в иных формах. Например, это могут быть публикации в периодике, обобщающие издания, а также цикл документальных фильмов по истории Витебска. Последний формат очень популярен и востребован в ХХІ веке. Хочется верить, что это станет реальностью в ближайшей перспективе».





С конца декабря на курсах был небольшой перерыв, который можно назвать «каникулами». И вот через месяц занятия возобновляются. На весеннем цикле лекций рассмотрят период, когда Витебск входил в состав Речи Посполитой и Российской империи. Первое занятие 26 января посвятят религиозной ситуации в городе в XIV—XVIII веках. Начало лекции — в 18.00.