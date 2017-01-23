Из рассекреченных документов ЦРУ ясно, что агенты американской разведки в СССР подробно докладывали в том числе и про Минск. Главным образом о заводах, дорогах и военных объектах, расположенных в городе, но изредка в отчетах встречаются и наблюдения за повседневной жизнью. TUT.BY собрал самые интересные из них.

Рабочие — преимущественно комсомольцы. Хоть они и жалуются на дневную зарплату в 5 рублей, они рады работать на фабриках, где можно красть металл. Из него делают ножи, замки и другие изделия для частной перепродажи за 15 рублей и дороже.



Послевоенная прокладка центральной улицы Минска. Фото: Владимир Лупейко

Еда в дефиците, за исключением хлеба — его, наоборот, в избытке. Паек в октябре 1946 года включал в себя 200 грамм варенья и 1 килограмм мяса.

Предметы домашнего обихода, например, тарелки и кухонную утварь, можно купить время от времени, но в целом чувствуется недостаток металлических предметов. Ложка стоит 3 рубля, иголка — 1 рубль.

Шины, сделанные из русской синтетической резины, — единственный товар, который имеется в достаточном количестве.



Проспект Сталина (теперь проспект Независимости). Фото: Михась Мицкевич

Пассажирские поезда всегда переполнены. Иногда можно простоять в очереди несколько часов и все равно не купить билет. Никому не позволяют садиться в поезд раньше чем за 40 минут до отправления.

Общественный транспорт состоит из трамваев, автобусов, троллейбусов и такси. Поездка в трамвае стоит 30 копеек, а автобусе и троллейбусе — 50 копеек. На остановках всегда много людей, транспорт переполнен.

Все такси марки «Победа». От обычных машин они отличаются черной полосой на корпусе. Тариф — 2 рубля за километр, и платить нужно за поездку туда и назад. Хотя каждый может воспользоваться такси, лишь немногие могут себе это позволить.



Дворец профсоюзов. Фото: Михась Мицкевич

Хорошими ресторанами в Минске считаются «Беларусь» и ресторан железной дороги. Цены там высокие, обед без напитков стоит 15 рублей. Рестораны берут 44 рубля за литр водки «Московская», 45 копеек за чашку чая и от 1,5 до 3 рублей за суп.

Обслуживание очень медленное, иногда ждать обед приходится час. Цены в столовых и чайных ниже, но еда там гораздо хуже. Обед в столовой стоит 4 или 5 рублей.

На улице Кирова расположен отель «Беларусь», комнату можно заказать за 16 рублей за сутки.



Улица Кирова около железнодорожного вокзала. Фото: Михась Мицкевич

В Минске есть кафетерии, где подают бутерброды и закуски, и рестораны. И там, и там продают алкоголь. Беседы в таких местах — это обычная болтовня, слухи и обсуждение спортивных новостей, но никогда общественных или политических тем.

Традиция проверки паспортов в общественных местах отошла в прошлое, но, по всей видимости, в каждом ресторане есть официант, который сотрудничает со спецслужбами и доносит о поведении интересующих их людей.



Проспект Сталина (теперь проспект Независимости). Фото: Михась Мицкевич

Заметно улучшение во внешнем виде и качестве одежды в Минске, особенно среди конторских работников. Рубашек и брюк цвета хаки на улицах меньше, а вот костюмов прибавилось, хоть они и сшиты с широкими штанами в русском стиле. На смену фуражкам пришли широкополые шляпы.

Эти изменения заметны даже среди пролетариата: рабочие стали надевать костюмы после работы. Одежда не самого лучшего качества: хорошие ткани в дефиците, по большей части используется хлопок. Одежда и обувь появились в свободной продаже. Чтобы их приобрести, больше не нужны карточки.



Здание Политехнического института (теперь БНТУ). Фото: Михась Мицкевич