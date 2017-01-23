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Пособие по уходу за детьми вырастет с февраля – чуть более чем на рубль

24.01.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будут увеличены с 1 февраля, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Прибавка составит 1 рубль 12 копеек при получении пособия на первого ребенка и 1 рубль 28 копеек — на второго и последующих детей.

Пересчет производится с учетом показателя среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года. Согласно закону "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики на первого ребенка, и 40% — на второго и последующих детей.

Исходя из этой нормы, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с февраля по апрель 2017 года составит на первого ребенка 261,38 (против нынешних 260,26), на второго и последующих детей — 0298,72 (против нынешних 297,44).

Пособие на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет рассчитывается по формуле 45% среднемесячной заработной платы работников республики и составит с февраля 336,06.

В декабре 2016 года Министерство труда и соцзащиты предложило внести поправки в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" и пересматривать "детские пособия" не раз в квартал, как сейчас, а раз в год.

"Мы предлагаем эту норму изложить в другой редакции: пересматривать пособие один раз в год исходя из средней заработной платы за четвертый квартал", — объяснял в парламенте первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Часть депутатов раскритиковала это предложение, но, тем не менее, поправки в первом чтении были приняты.

 
Теги: Минск
 
 
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Пособие пересчитают с учетом немного выросшего в четвертом квартале 2016 года показателя среднемесячной заработной платы.

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