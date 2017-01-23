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"В случае мошенничества у нас будет информация". В Беларуси появился реестр туристических агентств

24.01.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня вступает в силу обновленный закон «О туризме». Одно из новшеств — в Беларуси появился единый реестр турагентств и туроператоров. Его ведет Департамент по туризму Министерства спорта и туризма.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В первую очередь этот реестр нужен нам как госоргану, который регулирует отношения в сфере туризма, — рассказывает заместитель директора Департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич. — У нас будет информация о тех субъектах, которые занимаются туризмом. Мы будем знать, каким туризмом они занимаются — въездным, выездным или внутренним. Но эта информация будет полезна и для потребителей. Человек сможет зайти на сайт Минспорта и туризма, выбрать себе организацию, исходя из месторасположения. Также эта информация направлена на защиту прав потребителей: субъекты туриндустрии подтверждают о себе информацию, и в случае мошенничества мы хотя бы будем обладать этой базой.

Турагентства и туроператоры должны сами подать заявку в Минспорта и туризма на включение в единый реестр. Для этого нужно выслать по электронному адресу tourism@mst.gov.by название организации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер плательщика, информацию о филиалах и представительствах, указать, каким видом туризма занимается организация: выездным, въездным или внутренним, предоставить контактные данные, электронную почту, реквизиты, информацию о прохождении добровольной сертификации туруслуг, сведения о приостановлении турдеятельности.

Планируется, что реестр начнет работу 24 января на сайте Минспорта и туризма. По словам Виталия Грицевича, в нем уже более 200 турагентств и туроператоров. Но это далеко не все. По данным Белстата за 2015 год, в Беларуси туризмом занимается 1364 турагентства и туроператора. Информация по 2016 году пока не опубликована.

— В дальнейшем планируем сделать реестр более удобным для пользователя. Чтобы он мог выбрать конкретные направления или сделать на сайте другую выборку. Например, если человек живет в сельской местности, чтобы он мог найти себе ближайшее турагентство, — добавляет специалист.

 
 
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