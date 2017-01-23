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СК: мать, выбросившая свою новорожденную дочь в мусоропровод в Мачулищах, осознавала свои действия

24.01.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 19 сентября 2016 года в Мачулищах 28-летняя женщина, которая скрывала свою беременность, родила дома ребенка, а затем выбросила новорожденную в мусоропровод с седьмого этажа. Девочку нашли в металлическом мусорном контейнере и госпитализировали с различными травмами, полученными как из-за падения с высоты, так и переохлаждением.

«По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими», — рассказали в СК.

На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой квалифицированы следствием как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью (ч.1 ст. 14, п. 2,6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларусь). Санкции по этой статье предусматривают до 25 лет лишения свободы.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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