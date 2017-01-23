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Какие изменения ждут Рубу, которая вошла в черту Витебска
24.01.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Поселок Руба под Витебском посетили представители местной власти по главе с губернатором и мэром. Чиновники обсудили, как благоустроить населенный пункт, который
В центре Рубы находится заброшенное здание — бывший Дом быта. Его реконструкцию проведут за счет городского бюджета. За два года здесь нужно переложить наружные сети, сделать термореновацию фасада, заменить окна, двери, произвести внутреннюю отделку.
В 2018 году сюда планируют перевести школу искусств. Сейчас в ней занимается более ста детей, хотят открыть новые кружки и студии. Сделать это в том здании, в котором учреждение находится сейчас, невозможно. Тем не менее косметический ремонт к новому учебному году проведут и здесь.
А вот здание бывшего детсада, которое не эксплуатируют более 10 лет, предложили выставить на продажу или сдавать в аренду.
Ремонт предстоит и во Дворце культуры. Здесь хотят обновить полы, покрасить стены, потолки, установить энергосберегающие лампы, утеплить окна.
В этом году отремонтируют и рубовский храм. Летом его планируют отштукатурить, возле церкви поставят ограждение.
Косметический ремонт и благоустройство намечены в СШ № 15, яслях-садах №№ 9 и 10, поликлинике и больнице. В планах — асфальтирование дороги от заводоуправления «Доломита» до конечной остановки автобуса, текущий ремонт жилых домов, установка тренажеров на двух спортивных площадках, ликвидация бывшей водонапорной башни. Наведением порядка в лесу займется лесхоз.
На заседании также отметили, что «Доломит» — единственный в стране завод такого профиля, сейчас переживает не лучшие времена. На это есть ряд причин, в частности, изношенность оборудования, которое к тому же крайне энергоемкое. Стоимость продукции превышает допустимые нормы и становится неконкурентоспособной. Объемы производства значительно снизились. Если когда-то предприятие выпускало 5 миллионов тонн доломитовой муки в год, то в прошлом году — около 900 тысяч. Актуальна и проблема подтопления карьеров. Ежемесячно на откачку воды из них затрачивают много средств.
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Поселок Руба под Витебском посетили представители местной власти по главе с губернатором и мэром. Чиновники обсудили, как благоустроить населенный пункт, который...
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