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В прокуратуру передано уголовное дело жительницы Мачулищей, пытавшейся убить новорожденную дочь
24.01.2017 10:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. В управлении СК по Минской области окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы городского поселка Мачулищи Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство новорожденной дочери.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, установлено, что вечером 19 сентября прошлого года молодая женщина у себя дома родила ребенка. С целью лишения его жизни умышленно выбросила в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Новорожденную обнаружили местные жители в металлическом мусорном контейнере. Девочку госпитализировали с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате падения с высоты и действия низкой температуры.
По уголовному делу был произведен комплекс следственных действий, в том числе допросы свидетелей и родственников, проанализированы результаты полученных экспертиз.
По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.
На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой квалифицированы как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК). Она находится под стражей.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. В управлении СК по Минской области окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы городского поселка Мачулищи Минского...
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