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В Сморгонском районе учитель украл у школьника дорогие часы
24.01.2017 10:43 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Уголовное дело за кражу возбуждено в Сморгонском районе в отношении учителя одной из местных школ.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в конце минувшей недели старшие классы занимались физической подготовкой в спортивном зале школы. Чтобы было удобно бегать и прыгать, ученики оставили ценные вещи (часы, крестики, мобильные телефоны) в инвентарной комнате. В конце занятий один из школьников забыл там свои часы стоимостью около 200 долларов США. Этим и воспользовался учитель, который оставил недешёвый аксессуар себе. Сотрудники милиции вернули похищенную вещь владельцу.
Как отмечают в УВД, кража вещей учителем у школьника — "довольно редкий случай".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Уголовное дело за кражу возбуждено в Сморгонском районе в отношении учителя одной из местных школ. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в...
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