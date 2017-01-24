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Основные модные тенденции блузок в 2017 году*

24.01.2017 11:04 — Новости Общества | 21.by  
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Главные обзоры новинок мод и комментарии модных экспертов, относительно нового сезона в модных показах становятся все более обсуждаемыми. Платья, костюмы, брюки и юбки уже успели быть обсужденными, а следующий, кто попал под прицел модных экспертов – блузки и рубахи. Интересные модели и фасоны предлагает белорусский трикотаж . На каких фасонах остановить выбор, какие оттенки предпочтительнее и какие принты выбрать – об этом и другом читайте далее.

Основные модные тенденции блузок в 2017 году*

- Воротник с бантом на блузках:
Данная модель начинает встречаться в дизайнерских коллекциях чаще и чаще. Стоит отдельно заметить, что ограничения в цветовых тонах не были оговорены, то есть, можно отдавать предпочтения абсолютно любым как нежным, пастельным тонам так и насыщенным, сочным оттенкам.

Впервые, такой тип блузки появился на подиумах еще во времена Коко Шанель, а уж как, если не она знает толк в исконной нежности и женственности. Поэтому, дорогие девушки и женщины, предпочитая романтичный, утонченный, изысканный, и обязательно элегантный стиль во всех образах, вы непременно должны иметь в своем гардеробе такую блузку.

Основные модные тенденции блузок в 2017 году*

- Блуза с воланами:
Второй моделью по полярность у всех дизайнеров названа именно блуза с воланами. Волны материи придают дополнительного, красивого объема, которыми не пренебрегают ни белорусские производители одежды, ни другие модные эксперты и дизайнеры. К слову, такие блузки внешне имеет более романтичный вид, чем блузки с бантом. Но, дизайнеры не побоялись даже сделать тандем в образе, соединяя романтичные воланы с кожаными юбками, брюками из полупрозрачных тканей, выигрывая, таким образом, на контрастных эмоциях. Красивая женская одежда больших размеров тут.

- Блуза из прозрачной ткани:
Лидирующим трендом наступающего 2017 года становится прозрачность, легкость и невесомость. Кстати, много кто из звездных людей уже примеряли на себе такие луки и активно используют их. Не помните? Например, нашумевшее платье Рианны. Но не стоит пугаться – такой вид блузы можно найти и приличным, с тонкими нотками сексуальности, не переходящими в развращенность.

Основные модные тенденции блузок в 2017 году*

- Баска:
Баска в моде уже 2-3 года. Платья и блузы с басками предпочитают девушки, у которых узкие бедра. Для них она становится волшебной палочкой, ведь надевая одежду с баской, силуэт девушки существенно изменяется. Кстати, в сезоне 2017 года в моде будет необычная симметрическая баска, а баска с асимметрией.

- Цветочный принт:
Цветочные бутоны, как и сами цветы и принты, визуально добавляют свежести, натуральности и создают вид отдохнувшей кожи. По особенности актуальными блузы с цветами становятся тогда, когда в жизни наступают радостные, счастливые моменты, или, как говорится, когда хочется летать.

Основные модные тенденции блузок в 2017 году*

- Блуза с замком
Такой вариант еще не набрал существенной популярности даже по сравнению с предыдущими вариантами. Однако, дизайнеры продолжают использовать вшитый замок в блузки. Казалось бы, до боли простая деталь, но она способна придать нотку оригинальности и спорта во всех образ.

- Нет рукавам.
Именно так говорят дизайнера для теплых времен года. Нет, не стоит под пуховик или шубку надевать тонкую шифоновую блузу, тем более, без рукавов. Такая модель является достаточно распространённой и популярной. Но если ранее отдавалось «модному приговору» минимальное наличие различных элементов, то для будущего сезона использование замков, цветов, брошей, воланов, басок и других украшений будут актуальными.

Желаем вам сделать правильным, стильный и модный выбор в Вашем шопинге!

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