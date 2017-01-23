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Когда население начнет возмещать ЖКУ на 100%?
24.01.2017 11:39 — Новости Общества | БДГ
Правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%.
Согласно опубликованному
В объемном документе говорится о том, как власти намерены спасать белорусскую экономику и вести страну в светлое будущее: совершенствовать отношения собственности, роль государства, оздоравливать реальный сектор и развивать бизнес, повышать качество жизни граждан и делать многое другое, что планируют делать каждый год.
Говорится в постановлении и о том, что к 2018 году на плечи граждан ляжет полная компенсация затрат на оказание им ЖКУ. Сейчас беларусы компенсируют порядка 65% ЖКУ, к концу года станут оплачивать 75%.
Кроме этого, беларусов ожидает также повышение тарифов на транспортные услуги: в 2018 году граждане будут компенсировать 70% затрат, аналогичный размер компенсации населением стоимости услуг сохранят до 2020 года.
Правительство также планирует повышение регулируемых тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи до 100% возмещения затрат на их оказание населению к 2020 году.
Напомним, что в этом году запанирован
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Правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на...
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