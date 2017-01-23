﻿﻿ Когда население начнет возмещать ЖКУ на 100%?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Когда население начнет возмещать ЖКУ на 100%?

24.01.2017 11:39 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%.

Согласно  опубликованному постановлению правительства №18, утверждается комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. 

В объемном документе говорится о том, как власти намерены спасать белорусскую экономику и вести страну в светлое будущее: совершенствовать отношения собственности, роль государства, оздоравливать реальный сектор и развивать бизнес, повышать качество жизни граждан и делать многое другое, что планируют делать каждый год.

Говорится в постановлении и о том, что к 2018 году на плечи граждан ляжет полная компенсация затрат на оказание им ЖКУ. Сейчас беларусы компенсируют порядка 65% ЖКУ, к концу года станут оплачивать 75%.

Кроме этого, беларусов ожидает также повышение тарифов на транспортные услуги: в 2018 году граждане будут компенсировать 70% затрат, аналогичный размер компенсации населением стоимости услуг сохранят до 2020 года.

Правительство также планирует повышение регулируемых тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи до 100% возмещения затрат на их оказание населению к 2020 году.

Напомним, что в этом году запанирован рост некоторых тарифов ЖКУ, а февральская жировка в среднем потяжелеет для граждан на 10 рублей.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске пропала без вести 27-летняя девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика