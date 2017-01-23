Правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%.

Согласно опубликованному постановлению правительства №18, утверждается комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

В объемном документе говорится о том, как власти намерены спасать белорусскую экономику и вести страну в светлое будущее: совершенствовать отношения собственности, роль государства, оздоравливать реальный сектор и развивать бизнес, повышать качество жизни граждан и делать многое другое, что планируют делать каждый год.

Говорится в постановлении и о том, что к 2018 году на плечи граждан ляжет полная компенсация затрат на оказание им ЖКУ. Сейчас беларусы компенсируют порядка 65% ЖКУ, к концу года станут оплачивать 75%.

Кроме этого, беларусов ожидает также повышение тарифов на транспортные услуги: в 2018 году граждане будут компенсировать 70% затрат, аналогичный размер компенсации населением стоимости услуг сохранят до 2020 года.

Правительство также планирует повышение регулируемых тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи до 100% возмещения затрат на их оказание населению к 2020 году.