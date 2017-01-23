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Как в Витебске расходуют дорожный налог?

24.01.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году на реконструкцию Московского проспекта из дорожного фонда затратили 2 млн рублей. В 2017-м планируют на этот объект направить чуть больше — 2 млн 370 тыс. рублей.


Средства, которые в народе называют дорожным налогом, — государственная пошлина, которую уплачивают владельцы автотранспорта при прохождении техосмотра. Эти деньги зачисляют в республиканский бюджет, и в числе других поступлений они формируют республиканский дорожный фонд. Распределяют его в соответствии с Законом «О бюджете».

В Витебске эти средства в 2016 году полностью направили на рекон­струкцию Московского проспекта.

Заказчик работ — предприятие «УКС города Витебска», генеральный подрядчик — ООО «ПлиссаСтрой». Работы идут на отрезке от пересечения магистрали с улицами Терешковой и Петруся Бровки до зоопарка.

Главный инженер «УКС города Витебска» Сергей Польский сообщил, что в строительстве выделили несколько пусковых комплексов. По первому из них освоили 5 млн 505 тыс. рублей. На эти средства сделали реконструкцию подземного перехода на пересечении Московского проспекта с улицей Терешковой, расширили дорожное полотно, установили бордюр, опоры освещения (они послужат и для растяжки контактной сети).

Контактную сеть планируют построить в 2017 году, она войдет во второй пусковой комплекс.

Кроме того, благодаря дорожному налогу в прошлом году заасфальтировали участок Московского проспекта — от улицы Терешковой до улицы Короткевича. В 2017 году планируют завершить укладку асфальта на дороге от улицы Короткевича до зоопарка.

На пересечении улицы Мицкевича и Московского проспекта появился новый светофор, а на пересечении улицы Актеров Еременко с Московским проспектом светофор модернизировали. Установят еще два светофора — на пересечении Москов­ского проспекта с улицами Марка Фрадкина и 33-й Армии.

В целом в 2015—2016 годах из город­ского бюджета на реконструкцию Московского проспекта направили 5,5 млн рублей, включая 3 млн — из дорожного фонда.

 
Теги: Витебск
 
 
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В прошлом году на реконструкцию Московского проспекта из дорожного фонда затратили 2 млн рублей. В 2017-м планируют на этот объект планируют направить чуть больше - 2...

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