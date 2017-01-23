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В Минске задержан вор-рецидивист, причастный более чем к 10 квартирным кражам

24.01.2017 11:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 января. В Минске милиция задержала с поличным 42-летнего домушника-рецидивиста.

Как сообщил начальник отдела по раскрытию квартирных краж управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Евгений Бокий, мужчина оказался причастен к совершению примерно 10 квартирных краж в Минске (в частном секторе Партизанского и Центрального районов), а также к двум кражам в Минской области. В настоящее время устанавливают его причастность и к другим аналогичным кражам на территории столицы.

"Попадал злоумышленник в чужие дома, разбивая стекла окон, — уточнил Бокий. — Особых предпочтений у мужчины не было — похищал из домов все, что попадалось под руку (продукты питания, ювелирные украшения, деньги, оргтехнику и т. д.)".

Задержали его с поличным во время попытки совершить кражу в частном доме по улице Багратиона.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за кражи и за несоблюдение требований превентивного надзора.

Ранее мужчина был судим за кражи и разбой.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. В Минске милиция задержала с поличным 42-летнего домушника-рецидивиста. Как сообщил начальник отдела по раскрытию квартирных краж управления...

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