Любители попариться съехались в Витебскую область Беларуси на банный чемпионат, передает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.

Суть соревнования: кто дольше выдержит в парилке. В каждом заходе - по три человека. Четвертыйи, как правило, самый выносливый - судья. Он и записывает время.

Охлаждаются участники жаркого соревнования в соседней проруби. В ледяной воде у каждого тоже свои временные рекорды.

Температура в парилке 100-110 градусов. Два раза в минуту еще и поддают: выливают на каменки поллитра воды. При этом участникам запрещается закрывать глаза и опускать голову. Поэтому обязательным условием чемпионата является большой стаж парения.

«Это большой стресс для организма, перепад температуры. Простому человеку без опыта не желательно кидаться из ста градусов в прорубь. Это серьезная нагрузка для сердечно-сосудистой системы и организма в целом», - говорит фельдшер «скорой помощи» Марина Мириновская.

Банному спорту в Беларуси уже 15 лет. В Полоцком районе его вообще считают местным брендом. Попариться на скорость приезжают из других городов. Организаторы уверены, что влечет туристов не результат, а сам процесс. Победа здесь - чистая формальность. Всем гарантировано хорошее настроение и приятная компания.

Всем, кто желает испытать себя на выносливость в следующем году, опытные парильщики рекомендуют начинать подготовку уже сейчас. И тогда пар будет действительно легким.