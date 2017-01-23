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Поддали жару: в Беларуси прошел банный чемпионат
24.01.2017 11:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Любители попариться съехались в Витебскую область Беларуси на банный чемпионат, передает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.
Суть соревнования: кто дольше выдержит в парилке. В каждом заходе - по три человека. Четвертыйи, как правило, самый выносливый - судья. Он и записывает время.
Охлаждаются участники жаркого соревнования в соседней проруби. В ледяной воде у каждого тоже свои временные рекорды.
Температура в парилке 100-110 градусов. Два раза в минуту еще и поддают: выливают на каменки поллитра воды. При этом участникам запрещается закрывать глаза и опускать голову. Поэтому обязательным условием чемпионата является большой стаж парения.
«Это большой стресс для организма, перепад температуры. Простому человеку без опыта не желательно кидаться из ста градусов в прорубь. Это серьезная нагрузка для сердечно-сосудистой системы и организма в целом», - говорит фельдшер «скорой помощи» Марина Мириновская.
Всем, кто желает испытать себя на выносливость в следующем году, опытные парильщики рекомендуют начинать подготовку уже сейчас. И тогда пар будет действительно легким.
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В республике определили самого выносливого срели любителей попариться.
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