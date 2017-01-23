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На ближайшие два дня объявлен оранжевый уровень опасности: идет похолодание

24.01.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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25 января по северо-восточной половине Беларуси, 26 января на большей части территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха. Быстрое изменение температуры воздуха и давления, могут существенно повлиять на самочувствие. Объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Reuters

«По сути это будет повторение рождественского сценария, только в сжатом и более слабом формате. Тогда новогодняя оттепель сменилась 30-градусными морозами на Рождество, которые в свою очередь уступили новой оттепели на Старый Новый год. Теперь перепад температуры составит „всего“ 10−15 градусов, зато резкие „взлеты и падения“ произойдут довольно быстро», — рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

В среду, 25 января, температура воздуха в течение суток составит -6 -12°С, по юго-западной половине Беларуси будет теплее: 0, -5°С. Ночью и утром на значительной части страны, днем в отдельных районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В Минске в течение суток -6 -8°С. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с. Ночью и утром кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Кульминация похолодания придется на четверг, 26 января: ночью температура понизится ночью до -12 -19°С, при прояснениях до -23°С. День 26 января арктический воздух прогреется до -4 -11°С .

В Минске без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью и утром -15 -17°С, днем -6 -8°С.

Затем морозы начнут ослабевать и в пятницу теплый фронт очередного атлантического циклона принесет в отдельные районы страны кратковременные осадки, туман, гололед, на дорогах гололедица. Морозы начнут спадать: ночью -4 -11°С, по югу еще до -12 -17°С; днем уже -4, +2°С.

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Теги: Минск
 
 
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Кульминация похолодания придется на четверг, 26 января: ночью температура понизится ночью до -12 -19°С, при прояснениях до -23°С.

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