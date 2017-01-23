По данным прокуратуры Минской области, количество коррупционных преступлений за год выросло в два раза. Чаще всего взятки берут чиновники в Минском, Борисовском, Молодечненском и Солигорском районах.





По данным прокуратуры Минской области, в 2015 году здесь зафиксировано 158 коррупционных преступлений, а в 2016 году — уже 311. Количество уголовных дел по ст. 430 УК «Получение взятки» — с 39 до 191 (на 389,7%).

— Кроме того, правоохранительными органами в 2016 году выявлено больше преступлений, предусмотренных ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» — на 69,6%, а также ст. 431 УК «Дача взятки» — на 240%, — уточняет Александр Ганчар, начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области.

Чаще всего, по данным прокуратуры, закон нарушают чиновники из Минского (132 дел), Борисовского (31), Молодечненского (25) и Солигорского (19) районов. А если посмотреть на сферы, где чаще всего берут взятки, то на первом месте идет государственное управление, на втором — здравоохранение, далее — сельское хозяйство, строительство и промышленность. Своими действиями фигуранты уголовных дел нанесли ущерб в 714 194 рублей, а возместили — 299 219.

— Основным недостатком деятельности комиссий по противодействию коррупции государственных органов остается формальный подход к осуществлению возложенных на них задач, работа которой сводится лишь к заслушиваниям отчетов, утверждению планов работ, рассмотрению поступающих из правоохранительных органов информаций без проведения какого-либо анализа, принятия конкретных и действенных решений. Продолжают допускаться нарушения законодательства при осуществлении закупок, — говорит Александр Ганчар.