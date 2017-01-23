С 21 января Министерство образования запретило родительским комитетам собирать наличные деньги и отдало все полномочия попечительским советам. При этом уточнив: никаких наличных денег быть не должно. TUT.BY разбирался, как теперь ребенку заплатить за питание? И как родителям по новым правилам купить в школу туалетную бумагу и воду?



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Утром в понедельник привела сына в школу. Спросила у учительницы: как оплатить завтраки за неделю, если теперь запрещено рассчитываться наличными. Никто не знает, в общем, отдала 13 рублей, но вопрос остался, — рассказывает минчанка Светлана.

В столичных школах пока не понимают, как правильно поступить в этой ситуации.

— Конечно, мы видели постановление, но никаких разъяснительных писем от Министерства образования не было. Если честно, дети за питание пока рассчитываются наличными, — прокомментировали TUT.BY в одной из школ Московского района.

Такие ответы мы услышали еще в 10 учебных заведениях, куда обратились с аналогичным вопросом. Алгоритм перечисления денег по новым правилам не могут объяснить и в городских управлениях образования, ссылаясь на то, что прошло совсем мало времени с момента опубликования документа. Некоторые учителя уверены: все просто и понятно только в тех заведениях, где уже введена программа «Электронный дневник». Родители на специальную карточку ребенка перечисляют определенную сумму (в неделю школьники за обеды платят 12 рублей 50 копеек), деньги поступают на внебюджетный счет учебного заведения и легко отследить: кто заплатил, а кто нет.

— В Минске только в 10 школах установлена такая платежная система, сейчас пытаемся подключить на тест весь Ленинский район. Кроме того, введение аналогичной системы планируется в Бресте и Гродно, — рассказывает TUT.BY Виктор Шустер, руководитель ООО «БитАрт», которая разработала и внедрила платежную систему. — На самом деле, чтобы заплатить школьнику за питание, никакой карточки не нужно. Представляете, что будет, если в столовой к терминалу выстроится сразу 400−500 человек? Нет ни одной процессинговой системы, которая за перемену в 15 минут, сможет всех обслужить.

Все выглядит иначе: в электронном дневнике учитель указывает, кто был в школе, а кто нет. Система это считывает, каждому ученику выставляется счет и уже по безналичному расчету родители перечисляют деньги на счет школы в системе ЕРИП. Оплату можно провести заранее, можно и по факту. По сути, это как кварплата, родитель получает номер лицевого счета, который закреплен за каждым ребенком, и каждый месяц перечисляет нужную сумму. Что касается пластиковой карточки, то она предназначена для другого: по ней ученик может пройти в школу, проехать в общественном транспорте, рассчитаться в буфете, если захочет что-нибудь купить после уроков.

В программе «Электронный дневник» четко видно: кто платил, за что, питание учитывается отдельно, пожертвования родителей тоже. Но как быть в тех школах, где такой умной системы нет?

На закупку импортной туалетной бумаги уйдет 2 недели



Фото: Владислав Кулецкий, TUT.BY

До нового постановления родительские комитеты решали все вопросы, которые касались их класса: закупали воду, пластиковые стаканчики, бумажные салфетки, туалетную бумагу, нужные учебные пособия, тетради. Родители сдавали наличные деньги, а комитет оперативно решал вопрос. Теперь его лишили этой возможности. Как объясняли ранее TUT.BY в Министерстве образования, родители должны перечислить деньги на внебюджетный счет учебного заведения. Правда, у самих школ и гимназий прямого доступа к нему нет. Все предстоящие траты изучает управление образования и решает: разрешить покупку или нет.

— Мы весь товар для школы выписываем через тендер, даже если он стоит всего 1 рубль. Изучаем коммерческие предложения, выбираем, где дешевле, и с этими счет-фактурами идем к юристам управления образования. Если все устраивает, сразу ставят подпись они, потом бухгалтерия, — объясняет TUT.BY завхоз минской школы. — Если товар закупается за бюджетные средства, то он обязательно должен быть белорусский. С внебюджетных иногда разрешают выписать что-то импортное, если наши такого не выпускают, например, принтер.

— Выходит, теперь в школу будут закупать не ту туалетную бумагу, которую хотят родители, а ту, что выберет управление? И главный критерий — она должна быть дешевой?

— Выходит, что так. С другой стороны это внебюджетные средства, даже если предпочтение отдадут импортному товару, все равно выберут тот, где ниже цена.

В среднем, процедура покупки спортивного инвентаря для школы или канцелярские товаров, занимает неделю. Если речь идет об импортном товаре — две недели.

— В любом случае мы должны экономить: и внебюджетные, и бюджетные средства. Завхозы должны рационально подходить к закупкам, анализировать цены. У нас в управлении есть проверенные предприятия и магазины, с которыми годами заключаем договора, — комментируют в управлении образования, спорта и туризма администрации Ленинского района. — Никакого тендера на такую закупку проводить не надо, мы оформляем техзадание, подписываем и отдаем на оплату. Не подумайте, что у нас есть требование покупать все за 2 копейки и самое дешевое, можно выбрать дорогой товар, но подобрать его аналог подешевле.

— Товар обязательно должен быть белорусский?

— Да, но если школа выбирает российский товар или импортный, тогда управление с казначейством согласовывает импорт.

На вопрос, смогут ли родители сами решать, куда и как потратить свои деньги, какую воду купить детям и какие бумажные полотенца выбрать, в Комитете по образованию Мингорисполкома ответили коротко:

— Никаких комментариев по закупкам не будет!