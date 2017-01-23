МИНСК, 24 янв — Sputnik. Эксперты приступили к разработке модельного проекта миграционного кодекса стран СНГ, сообщила журналистам во вторник в Минске ответственный секретарь экспертного совета по здравоохранению Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Евгения Владимирова.



© Sputnik / Виктор Толочко Мигранты из Украины лечатся в Беларуси за деньги

Сегодня в Минске в штаб-квартире СНГ эксперты обсуждают проект соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей.

"Идет речь о том, чтобы в СНГ появился модельный миграционный кодекс. Первый этап его разработки начнется в 2017 году", — сказала Владимирова.

По ее словам, в проект документа войдут положения и нормы, которые заложены в проекте соглашения, рассматриваемого сегодня. Эксперт сообщила, что итоговый вариант миграционного кодекса СНГ может появиться не ранее, чем к 2019 году.

Говоря о том, что в странах СНГ идет активное формирование законодательной базы в сфере миграции, в том числе и в сфере страховой медицины, Владимирова сообщила, что в 2016 году МПА СНГ начала разработку модельного закона о страховой медицине. "Очень важно решить вопросы медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей в странах СНГ", — подчеркнула она.

Дешевый полис не может покрыть расходов

По словам Евгении Владимировой в этой сфере есть "масса серьезных проблем".

"Иногда трудовые мигранты, которые прибывают в стану назначения, экономят на медицинском страховании, покупая самые дешевые медицинские полисы", — сказала эксперт.

Они делают это для того, чтобы получить разрешение на легальную трудовую деятельность, а не для того, чтобы реально обеспечить себе медицинскую безопасность в стране пребывания.

"А когда потом вдруг возникают серьезные проблемы со здоровьем, требующие операционного вмешательства и высокотехнологической медпомощи, страховой медполис этого обеспечить не может и возникает масса серьезных проблем", — сказала Владимирова.

"Важно, чтобы трудовые мигранты были защищены, чтобы были гарантированы их права. Для этого мы и работаем над усовершенствованием законодательной базы в сфере медицинского страхования мигрантов",- подчеркнула она.

Владимирова уточнила, что основными странами, которые принимают трудовых мигрантов в СНГ являются Россия, Казахстан и Беларусь, а основными странами-поставщиками трудовых мигрантов являются Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, а в последние пару лет и Украина.

Без прессы

На заседании экспертов, которое проходит во вторник в Минске, было отмечено, что инициатором разработки проекта была Россия. Проект Соглашения о сотрудничестве СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей уже прошел экспертную проработку в июне прошлого года. Но в ходе внутригосударственного согласования появился ряд замечаний, которые предполагается согласовать на предстоящем заседании экспертов. Как было отмечено на заседании, свои дополнения в документ прислала Армения, а в минувший понедельник — Кыргызстан. Также было отмечено, что сегодня эксперты планируют согласовать данный документ. Работы над ним решено было продолжить без прессы.

Мигранты ждут

Открывая заседание экспертов, заместитель финансово-экнономического департамента Минздарва Петр Кузенко отметил важность оперативной работы и принятие проекта данного документа, который будут утверждать главы правительств стран СНГ.

"Нам нужно выходить на финальную стадию согласования проекта соглашения, нужно его доработать, потому что мигранты в странах СНГ его очень ждут",- сказал Кузенко.

Сформируют национальные базы данных

Согласно проекту соглашения, в странах СНГ будут сформированы национальные базы данных о лицах, имеющих полисы.

В соответствии с 5 статьей документа предлагается "формирование национальных баз данных лиц, имеющих действующие полисы медицинского страхования, страховщиков, осуществляющих страхование трудящиеся мигрантов и членов их семей". Кроме этого, данная статья содержит норму о том, чтобы обеспечить защиту персональной информации, содержащейся в базе данных.

Необходимый минимум

Предлагается также определить минимальный объем медицинской помощи, оказываемой в соответствии с договором на оказание и оплату медпомощи трудовым мигрантам и членам их семей. Для этого будут разработаны различные формы медстрахования трудящихся-мигрантов и их семей в государстве, в котором они трудоустроились.

Проект документа также предлагает повысить доступность системы медстрахования для трудящихся-мигрантов и их семей путем внедрения различных категорий полисов. В соответствии с 8 статьей проекта соглашения, каждый трудящийся —мигрант и члены его семьи, в отношении которых заключен договор медстрахования, получают полис, гарантирующий страховое обеспечение при наступлении страхового случая. Договор медстрахования считается заключенным с момента уплаты страхового взноса.

В случае принятия данного соглашения главами правительств СНГ, оно будут действовать в течение пяти лет, а потом будут продлеваться автоматически.