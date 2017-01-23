МИНСК, 24 янв — Sputnik. Комитет государственного контроля выявил факты незаконного расходования бюджетных средств, которые выделялись на реконструкцию стадиона "Динамо" в Минске, сообщили Sputnik в КГК.

Указ о реконструкции минского стадиона "Динамо" был подписан президентом в мае 2014 года. Здесь должен быть создан национальный футбольный стадион и легкоатлетический комплекс. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Планировалось, что реконструкция этого объекта завершится в 2017 году. До недавнего времени реконструкцией "Динамо" занималась группа компаний "Трайпл" опального белорусского олигарха Юрия Чижа. После его ареста весной 2016 года заниматься проектом стала Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), которой руководит глава Банка развития Сергей Румас, а также столичные власти.

Весной 2016 году президент Беларуси Александр Лукашенко работал на реконструкции "Динамо" .

Как выяснили в ходе проверки специалисты КГК, заказчик объекта — УКС Мингорисполкома — оплатил транспортные затраты подрядчика (ОАО "Стройтрест №1") на перевозку на стадион 39 тысяч погонных метров стальных обсадных труб.

"Однако материалы в таком количестве на стройплощадку не завозили. Такая схема была реализована не менее 10 раз", — рассказали в КГК.

Там уточнили, что в проектной документации не были учтены эти нюансы, поэтому транспортные затраты на доставку обсадных извлекаемых труб были определены по суммарной глубине крепления скважин — это 39 тысяч погонных метров.

"Подрядчик не преминул воспользоваться ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тысяч погонных метров труб весом более четырех тысяч тонн, хотя их доставка на объект на самом деле не осуществлялась", — уточнили в КГК.

Там проинформировали, что в результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тысяч рублей.

Также из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить их приобретение в объеме около 2,3 тысяч погонных метров на сумму 419,3 тысячи рублей, что тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.