На площади и улице Советской в Гродно весной развернутся импровизированные торговые и ремесленные ряды. На протяжении теплого сезона мастера народного творчества, художники смогут выставлять и продавать там свои работы.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Рассчитываем, что в сезон в Гродно туристов будет приезжать еще больше. Нужно, чтобы они без труда находили и приобретали интересную сувенирную продукцию, аутентичные товары. Инициатива также поддержит мастеров и ремесленников, приведет к увеличению ассортимента сувенирной продукции и позволит всем желающим ближе познакомиться с традициями народного творчества, — пояснила заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.

Спрос на подарки из Беларуси есть, а вот количество мест для их реализации, несмотря на постоянно открывающиеся тематические зоны в магазинах и сувенирные прилавки, пока не полностью отвечает потребностям. Сувенирный ассортимент в торговых рядах будет постоянно расширяться, торговля будет ориентирована на наиболее популярные покупки, которые совершают иностранные туристы в Гродно. Чаще всего они выбирают товары из глины, дерева, соломы, льна, лозы. На втором месте — посуда из хрусталя и стекла. Также иностранцы приобретают напитки в сувенирной упаковке, прежде всего бальзамы, настойки, кондитерские изделия: зефир, мармелад и конфеты. По-прежнему популярны наш трикотаж, белье, обувь, белорусская косметика.