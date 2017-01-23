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Лукашенко пообещал Шуневичу за разумную оптимизацию МВД увеличить финансирование ведомства

24.01.2017 12:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались 24 января на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем.

От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно, передает слова Лукашенко государственное информагентство БелТА. "Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе МВД: "Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас".

Лукашенко также пообещал: "Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20 миллионов — 10 миллионов сокращенных и 10 миллионов дополнительно из бюджета".

Поэтому, по словам главы государства, руководство МВД должно быть заинтересовано в оптимизации, но не в ущерб службе. "Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация", — заявил Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались 24 января на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем. От...

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