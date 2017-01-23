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Лукашенко пообещал Шуневичу за разумную оптимизацию МВД увеличить финансирование ведомства
24.01.2017 12:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались 24 января на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем.
От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно, передает слова Лукашенко государственное информагентство
Он подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе МВД: "Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас".
Лукашенко также пообещал: "Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20 миллионов — 10 миллионов сокращенных и 10 миллионов дополнительно из бюджета".
Поэтому, по словам главы государства, руководство МВД должно быть заинтересовано в оптимизации, но не в ущерб службе. "Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация", — заявил Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались 24 января на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем. От...
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