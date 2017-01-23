МИНСК, 24 янв — Sputnik. Литовские парламентарии и журналисты обнаружили в российских лентах "Викинг" и "Три богатыря и морской царь" пропаганду, пишет во вторник Sputnik Литва .

Фильм "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли рассказывает историю крестителя Руси князя Владимира. В прокат в Беларуси и России он вышел после Нового года и вызвал большой интерес со стороны зрителей.

В прокат в Литве "Викинг" вышел в этот вторник, однако еще до выхода картины ее успели обвинить в пропаганде. Так, депутат Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что "Викинг" является политическим проектом и может представлять угрозу для национальной безопасности Литвы.

Обратила она особое внимание и на то, что президент РФ Владимир Путин похвалил этот фильм. Моркунайте заявила, что целью этого фильма является "оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России".

Кроме того, в эфире телеканала LRT литовские специалисты назвали пропагандой и детский мультфильм "Три богатыря и морской царь" — по их мнению, анимация может нести опасность для юных зрителей и "формировать неверные представления".

Признаки "пропаганды" в мультфильме "Три богатыря" были усмотрены в том, что "народ защищает сильный лидер", что, по мнению экспертов, может натолкнуть на мысли о сравнении богатырей с Путиным.