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Дело гимназиста, пытавшегося убить учительницу, Мингорсуд начнет слушать в закрытом режиме 13 февраля

24.01.2017 13:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Уголовное дело в отношении учащегося 74-й столичной гимназии, обвиняемого в покушении на убийство педагога, Минский городской суд начнет слушать 13 февраля, сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Как ранее сообщали следственные органы, около 8.00 23 мая 2016 года житель Минска 2001 года рождения, находясь в кабинете гимназии № 74, "действуя с особой жестокостью, нанес учительнице русского языка и литературы не менее 17 ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов". В связи с активным сопротивлением потерпевшей, ее сообщением родственникам о совершенном преступлении нападавший не смог довести свой умысел до конца.

В ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, проведен большой комплекс медико-криминалистических, биолого-генетических и дактилоскопических исследований.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные потерпевшей телесные повреждения относятся к категории тяжких. Проведенная в отношении несовершеннолетнего стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что юноша в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Как сообщили в городской прокуратуре, мотивом совершения несовершеннолетним преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК как покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью.

В случае признания юноши виновным в совершении преступления ему, с учетом его возраста, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. Уголовное дело в отношении учащегося 74-й столичной гимназии, обвиняемого в покушении на убийство педагога, Минский городской суд начнет слушать 13...

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