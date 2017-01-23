|
Дело гимназиста, пытавшегося убить учительницу, Мингорсуд начнет слушать в закрытом режиме 13 февраля
24.01.2017 13:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Уголовное дело в отношении учащегося 74-й столичной гимназии, обвиняемого в покушении на убийство педагога, Минский городской суд начнет слушать 13 февраля, сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Судебный процесс пройдет в закрытом режиме.
Как ранее сообщали следственные органы, около 8.00 23 мая 2016 года житель Минска 2001 года рождения, находясь в кабинете гимназии № 74, "действуя с особой жестокостью, нанес учительнице русского языка и литературы не менее 17 ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов". В связи с активным сопротивлением потерпевшей, ее сообщением родственникам о совершенном преступлении нападавший не смог довести свой умысел до конца.
В ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, проведен большой комплекс медико-криминалистических, биолого-генетических и дактилоскопических исследований.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные потерпевшей телесные повреждения относятся к категории тяжких. Проведенная в отношении несовершеннолетнего стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что юноша в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
Как сообщили в городской прокуратуре, мотивом совершения несовершеннолетним преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК как покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью.
В случае признания юноши виновным в совершении преступления ему, с учетом его возраста, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело гимназиста, пытавшегося убить учительницу, Мингорсуд начнет слушать в закрытом режиме 13 февраля
Минск, 24 января. Уголовное дело в отношении учащегося 74-й столичной гимназии, обвиняемого в покушении на убийство педагога, Минский городской суд начнет слушать 13...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии