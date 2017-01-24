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Год итальянской культуры начался в Минске
24.01.2017 12:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал Год итальянской культуры. В его рамках в белорусской столице пройдут более 30 различных акций. В их числе - Недели итальянского языка и кухни, показы мод, передает «МИР 24».
Организаторы приглашают зрителей на спектакли, выставки художников и в кино. Кроме того, на этот год запланирован белорусско-итальянский форум по
Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси с 12 февраля.
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Организаторы приглашают зрителей на спектакли, выставки художников и в кино. Кроме того, на этот год запланирован белорусско-итальянский форум по «зеленой»...
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