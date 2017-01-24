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Год итальянской культуры начался в Минске

24.01.2017 12:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске стартовал Год итальянской культуры. В его рамках в белорусской столице пройдут более 30 различных акций. В их числе - Недели итальянского языка и кухни, показы мод, передает «МИР 24».

Организаторы приглашают зрителей на спектакли, выставки художников и в кино. Кроме того, на этот год запланирован белорусско-итальянский форум по «зеленой» экономике. Сближению сторон, по словам дипломатов, поможет и безвизовый въезд иностранцев в Беларусь.

«Италия с оптимизмом смотрит на то, что сейчас идут переговоры Беларуси со странами ЕС по упрощению визового режима. Мы верим в то, что исход их будет благоприятный для всех сторон. Мы надеемся, что все технические задачи, связанные с этими переговорами, в скором времени будут решены», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Беларуси Стефано Бьянки.

Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси с 12 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы приглашают зрителей на спектакли, выставки художников и в кино. Кроме того, на этот год запланирован белорусско-итальянский форум по «зеленой»...

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