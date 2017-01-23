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В Сморгонском районе возбуждено уголовное дело против учителя за кражу часов ученика

24.01.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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На прошлой неделе в одной из школ Сморгонского района ученик забыл дорогие часы в инвентарной комнате, которые положил там перед уроком физкультуры. Учитель оставил часы себе, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в одном из старших классов.

«Чтобы было удобно бегать и прыгать, ученики оставляют ценные вещи (часы, крестики, мобильники) в инвентарной комнате. В конце занятий один из школьников забыл там свои часы стоимостью около 200 долларов США. Этим и воспользовался учитель, который оставил недешевый аксессуар себе», — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 
 
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На прошлой неделе в одной из школ Сморгонского района ученик забыл дорогие часы в инвентарной комнате, которые положил там перед уроком физкультуры. Учитель...

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