Косулю, которая попала в браконьерскую петлю, инспекторы обнаружили в лесу возле деревни Зеречье Городокского района, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Браконьер установил три металлические петли. В одну из них и попала косуля, заднюю часть ее тела обвивал стальной трос.

Скорее всего, косуля провела в петле более суток. Устав от попыток вырваться, она легла на землю, и снег под ее туловищем полностью растаял. К счастью, серьезных повреждений животное не получило.

Через несколько минут после того, как инспекторы освободили косулю из петли, она скрылась в лесу. Браконьерские петли госинспекторы изъяли и взяли это место на заметку.

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