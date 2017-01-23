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Как в Городокском районе спасали косулю из браконьерской петли

24.01.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Косулю, которая попала в браконьерскую петлю, инспекторы обнаружили в лесу возле деревни Зеречье Городокского района, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Браконьер установил три металлические петли. В одну из них и попала косуля, заднюю часть ее тела обвивал стальной трос.

Скорее всего, косуля провела в петле более суток. Устав от попыток вырваться, она легла на землю, и снег под ее туловищем полностью растаял. К счастью, серьезных повреждений животное не получило.

Через несколько минут после того, как инспекторы освободили косулю из петли, она скрылась в лесу. Браконьерские петли госинспекторы изъяли и взяли это место на заметку.

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Косуля провела в петле больше суток - устав от попыток вырваться, она легла на землю, и снег под ней полностью растаял.

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