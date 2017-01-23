В отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело за служебный подлог, получение взятки и принятие незаконного вознаграждения. Областной прокуратурой дело направлено в районный суд.





До того момента, когда врача задержали сотрудники милиции, она выдала пять фиктивных листков нетрудоспособности. За благоприятное решение вопроса женщина брала небольшие суммы — от 8 до 20 рублей. Кто-то даже расплатился с работающей пенсионеркой сельхозпродукцией — четырьмя килограммами картошки, килограммом моркови и капусты.

— Граждане, которым врач выписывала больничные, — жители Наровли. Оснований для их выдачи у нее не было. Все были трудоспособны, но кому-то по разным причинам нужно было отсутствовать на работе. Задержанная свои действия объяснила душевной добротой, что таким образом она помогала пациентам. Свою вину она не признает, — рассказал TUT.BY замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гомельской областной прокуратуры Семен Федорченко.

Всего женщина получила 85 рублей. Теперь врачу-неврологу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.