﻿ "По доброте душевной". Наровлянскому врачу-неврологу грозит 10 лет за выдачу фиктивных больничных. 21.by
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"По доброте душевной". Наровлянскому врачу-неврологу грозит 10 лет за выдачу фиктивных больничных

24.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело за служебный подлог, получение взятки и принятие незаконного вознаграждения. Областной прокуратурой дело направлено в районный суд.


До того момента, когда врача задержали сотрудники милиции, она выдала пять фиктивных листков нетрудоспособности. За благоприятное решение вопроса женщина брала небольшие суммы — от 8 до 20 рублей. Кто-то даже расплатился с работающей пенсионеркой сельхозпродукцией — четырьмя килограммами картошки, килограммом моркови и капусты.

— Граждане, которым врач выписывала больничные, — жители Наровли. Оснований для их выдачи у нее не было. Все были трудоспособны, но кому-то по разным причинам нужно было отсутствовать на работе. Задержанная свои действия объяснила душевной добротой, что таким образом она помогала пациентам. Свою вину она не признает, — рассказал TUT.BY замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гомельской областной прокуратуры Семен Федорченко.

Всего женщина получила 85 рублей. Теперь врачу-неврологу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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В отношении 67-летней женщины прокуратурой Гомельской области возбуждено уголовное дело за служебный подлог, получение взятки и принятие незаконного...

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