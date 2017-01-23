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Суд над обвиняемым в нападении на учителя гимназистом будет закрытым

24.01.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Суд над гимназистом, которого обвиняют в нападении на педагога в гимназии №74 Минска, начнется 13 февраля, сообщили в Минском городском суде.

Суд над обвиняемым в нападении на учителя гимназистом будет закрытым
© Sputnik/ Анна Нефедова
Дело о покушении на учительницу будет рассматривать Мингорсуд

Трагический инцидент в гимназии произошел утром 23 мая 2016 года: 15-летний подросток напал на 58-летнюю учительницу русского языка и литературы, нанеся ей 17 ударов ножом. Женщина была госпитализирована, а девятиклассник задержан. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.1 4, п. 6 и 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью.

"Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего учащегося гимназии №74 Минска состоится 13 февраля", – сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Учитывая возраст обвиняемого, а также конкретные обстоятельства дела, в соответствии с ч. 2 ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение ограничить доступ прессы и общественности на судебное заседание было принято в связи с возрастом обвиняемого.

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