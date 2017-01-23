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Суд над обвиняемым в нападении на учителя гимназистом будет закрытым
24.01.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Суд над гимназистом, которого обвиняют в нападении на педагога в гимназии №74 Минска, начнется 13 февраля, сообщили в Минском городском суде.
© Sputnik/ Анна Нефедова
Трагический инцидент в гимназии произошел утром 23 мая 2016 года: 15-летний подросток
"Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего учащегося гимназии №74 Минска состоится 13 февраля", – сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Учитывая возраст обвиняемого, а также конкретные обстоятельства дела, в соответствии с ч. 2 ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме.
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Решение ограничить доступ прессы и общественности на судебное заседание было принято в связи с возрастом обвиняемого.
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