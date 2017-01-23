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По делу о попытке пенсионера в Солигорском районе сжечь жену назначен ряд экспертиз

24.01.2017 13:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 января. По делу о попытке мужчины в Солигорском районе сжечь свою жену назначены две судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Там отмечают, что Солигорским районным отделом Следственного комитета совместно со специалистами Солигорского межрайонного отдела ГКСЭ проведены неотложные мероприятия по установлению причин произошедшего 21 января в деревне Мельковичи Солигорского района.

По предварительным данным, 69-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры облил бензином и поджег свою супругу. В результате произошедшего потерпевшая и подозреваемый получили термические ожоги и были госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Экспертами проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств случившегося следов и объектов. Судебно-медицинским экспертам и экспертам-пожаротехникам предстоит ответить на вопросы следствия о степени тяжести телесных повреждений, механизме их образования, о месте нахождения очага пожара, причине его возникновения.

В ходе проведения первоначальных следственных действий Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. По делу о попытке мужчины в Солигорском районе сжечь свою жену назначены две судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Об этом...

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