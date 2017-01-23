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Шестеро учеников транспортного лицея получили травмы, катаясь в парке "Солнечная долина"

24.01.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Шестеро учеников минского лицея получили травмы утром 23 января, катаясь с горки в парке «Солнечная долина». Эту информацию подтвердили TUT.BY в Следственном комитете.

«Учащиеся столичного лицея № 5 транспортного строительства пошли на уроке физкультуры вместе с преподавателем в парк Октябрьского района Минска „Солнечная долина“. Преподаватель разрешил ребятам прокатиться на старом матрасе с горки. Итог — несколько человек травмированы, один потерял сознание», — сообщили вчера пользователи TUT.BY.

— Вчера утром группа учащихся лицея была на занятиях по физкультуре. Занятие проходило возле парка «Солнечная долина», — подтвердил представитель Следственного комитета Алексей Климович. — Шестеро учащихся взяли мат, который используется на горках как отбойник — для предотвращения травм. Ребята поднялись на горку и на этом мате съехали вниз. Во время катания первокурсники получили травмы различной степени тяжести.

У одного из пострадавших перелом щиколотки, в основном же ребята получили ушибы. Некоторые лицеисты до сих пор остаются в больнице.

Несмотря на то, что происшествие случилось утром, к врачам учащиеся обратились только вечером.

Идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении должностных лиц лицея. Санкции по статье «халатность» предусматривают до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Шестеро учеников минского лицея получили травмы утром 23 января, во время катания с горки в парке "Солнечная долина". Эту информацию сегодня подтвердили TUT.BY в...

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