Шестеро учеников минского лицея получили травмы утром 23 января, катаясь с горки в парке «Солнечная долина». Эту информацию подтвердили TUT.BY в Следственном комитете.

«Учащиеся столичного лицея № 5 транспортного строительства пошли на уроке физкультуры вместе с преподавателем в парк Октябрьского района Минска „Солнечная долина“. Преподаватель разрешил ребятам прокатиться на старом матрасе с горки. Итог — несколько человек травмированы, один потерял сознание», — сообщили вчера пользователи TUT.BY.

— Вчера утром группа учащихся лицея была на занятиях по физкультуре. Занятие проходило возле парка «Солнечная долина», — подтвердил представитель Следственного комитета Алексей Климович. — Шестеро учащихся взяли мат, который используется на горках как отбойник — для предотвращения травм. Ребята поднялись на горку и на этом мате съехали вниз. Во время катания первокурсники получили травмы различной степени тяжести.

У одного из пострадавших перелом щиколотки, в основном же ребята получили ушибы. Некоторые лицеисты до сих пор остаются в больнице.

Несмотря на то, что происшествие случилось утром, к врачам учащиеся обратились только вечером.

Идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении должностных лиц лицея. Санкции по статье «халатность» предусматривают до пяти лет лишения свободы.