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Более 30 000 м² и 500 рабочих мест. В Могилеве дом быта превращается в бизнес-центр

24.01.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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9 этажей, более 30 000 квадратных метров, более 500 новых рабочих мест. Таким будет административно-деловой центр, который строится в Могилеве на месте бывшего дома быта. По предварительным планам, в 2018 году это здание станет местом проведения Международного инвестиционного форума «Мельница успеха».

Видео: Беларусь 4

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Когда-то на этом месте стоял центральный дом быта. Его построили в 1973-м по типовому проекту. Три года назад старое здание снесли, чтобы возвести на его месте самый большой в Могилевской области административно-деловой центр. Только подготовка строительной площадки заняла полгода.

Работы начались в 2014-м, и сегодня центр уже приобретает свои очертания. К нему подведены все инженерные сети и коммуникации, почти завершен семиуровневый паркинг на 300 автомобилей, строится монолитный каркас главного здания. В нем планируют разместить 4-звездочную гостиницу со спа-центром, фитнес-залом и бассейном. По проекту центр — это несколько зданий высотой от 4 до 9 этажей с атриумами и остекленным внутренним двором.

А еще в центре планируют открыть ателье, мастерскую по ремонту обуви, фотосалон и парикмахерскую. Так что старый добрый дом быта скоро вернется на свое прежнее место, но в новом облике.

 
Теги: Могилев
 
 
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По проекту центр - это несколько зданий высотой от 4 до 9 этажей с атриумами и остекленным внутренним двором.

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