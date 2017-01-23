Безуспешно закончилась проверка милиции по факту кражи мяча у 9-летнего футболиста во время турнира в Футбольном манеже. Напомним, что похожий случай произошел через пару дней и с другим юным спортсменом. Однако незнакомца на внедорожнике так и не нашли.

— По заявлению минчанки была проведена проверка. Предпринятыми мерами розыска установить лицо, похитившее футбольный мяч, принадлежащий сыну заявительницы, не представилось возможным, — рассказала порталу TUT.BY пресс-офицер Центрального РУВД Татьяна Обозная.

По словам представителя РУВД, правоохранители продолжают выяснять личность мужчины. После этого проверку по материалу возобновят.



Скриншот из видео, предоставленном Еленой Приставко

Ранее эту историю порталу TUT.BY рассказала мама юного футболиста, Елена Приставко. 3 января во время детско-юношеского турнира в Футбольном манеже в Минске неизвестный мужчина украл новогодний подарок мальчика — новый кожаный мяч. Незнакомец спрятал чужое в багажник внедорожника, а позже уехал прочь. Семья Приставко обратилась в милицию: камеры наблюдения запечатлели случившееся, хотя номер авто неразличим.

Не прошло и недели, как история повторилась: похожий мужчина забрал мяч другого ребенка. Но во втором случае родители решили не обращаться в милицию.

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Через полторы недели после событий сама Елена Приставко получила ответ из милиции на трех страницах. Большая часть документа посвящена выяснению цены мяча: опросили родителей мальчика и даже продавца, который упомянул о скидке. В итоге подсчета цена «не дотянула» до 2 базовых величин (46 рублей). Поэтому в действиях незнакомца отсутствуют признаки состава преступления по ст. 205 Уголовного кодекса (Кража).

Но присутствуют признаки только административного правонарушения ст. 10.5 КоАП (Мелкое хищение). Санкция статьи — штраф или административный арест.

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