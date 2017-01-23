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Парламентские слушания по смертной казни могут пройти в Беларуси
24.01.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК. 24 янв —Sputnik. Парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни могут пройти в Беларуси в конце 2017 года, заявил белорусский парламентарий Наумович с трибуны ПАСЕ.
В Страсбурге проходит заседание сессии ПАСЕ, на нем рассматривается "белорусский" вопрос.
"В конце этого года — начале следующего по вопросу смертной казни в Палате представителей могут пройти парламентские слушания", — заявил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ информации Андрей Наумович во вторник на заседании комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, сообщила
По его словам, для рассмотрения вопроса смертной казни, достаточно чувствительного для Беларуси, нужен продуманный, взвешенный подход.
"Парламентская группа продолжит работу по этому вопросу, опираясь на наработки предыдущего состава аналогичной группы", — сказал депутат. В декабре 2016 года в парламенте нового созыва создана рабочая группа по проблематике смертной казни, которую возглавил Андрей Наумович.
Он также подчеркнул, что в Беларуси продолжается изучение вопроса о возможности введения моратория на смертную казнь, напомнив, что на референдуме 1996 года большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни.
Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Как сообщалось, в ноябре стало известно об исполнении в Беларуси трех смертных приговоров — в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора. Смертную казнь осудили ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и Amnesty International.
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В Беларуси, которая остается единственной странной, где можно выносить "расстрельные" приговоры, продолжается изучение вопроса о возможности введения моратория...
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