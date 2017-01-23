МИНСК. 24 янв —Sputnik. Парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни могут пройти в Беларуси в конце 2017 года, заявил белорусский парламентарий Наумович с трибуны ПАСЕ.

В Страсбурге проходит заседание сессии ПАСЕ, на нем рассматривается "белорусский" вопрос.

"В конце этого года — начале следующего по вопросу смертной казни в Палате представителей могут пройти парламентские слушания", — заявил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ информации Андрей Наумович во вторник на заседании комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, сообщила БелТА .

По его словам, для рассмотрения вопроса смертной казни, достаточно чувствительного для Беларуси, нужен продуманный, взвешенный подход.

"Парламентская группа продолжит работу по этому вопросу, опираясь на наработки предыдущего состава аналогичной группы", — сказал депутат. В декабре 2016 года в парламенте нового созыва создана рабочая группа по проблематике смертной казни, которую возглавил Андрей Наумович.

Он также подчеркнул, что в Беларуси продолжается изучение вопроса о возможности введения моратория на смертную казнь, напомнив, что на референдуме 1996 года большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Как сообщалось, в ноябре стало известно об исполнении в Беларуси трех смертных приговоров — в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора. Смертную казнь осудили ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и Amnesty International.