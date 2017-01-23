﻿ Минские лицеисты получили травмы, катаясь на уроке физкультуры с горки на мате в парке "Солнечная долина". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минские лицеисты получили травмы, катаясь на уроке физкультуры с горки на мате в парке "Солнечная долина"

24.01.2017 14:18 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 января. В Минске следственные органы устанавливают обстоятельства травмирования подростков на уроке по физкультуре.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, по предварительным данным, 23 января шесть учеников одного из лицеев расположенных на территории Октябрьского района, используя мат, который применяется как отбойник — для предотвращения травм, спустились с горки в парке "Солнечная долина", что привело к получению первокурсниками травм различной степени тяжести.

Всем пострадавшим подросткам была оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

По факту получения травм учащимися во время занятия по физкультуре, в отношении должностных лиц лицея возбуждено уголовное дело за служебную халатность.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 января. В Минске следственные органы устанавливают обстоятельства травмирования подростков на уроке по физкультуре. Как сообщил БелаПАН официальный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Парламентские слушания по смертной казни могут пройти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика