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Минские лицеисты получили травмы, катаясь на уроке физкультуры с горки на мате в парке "Солнечная долина"
24.01.2017 14:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. В Минске следственные органы устанавливают обстоятельства травмирования подростков на уроке по физкультуре.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, по предварительным данным, 23 января шесть учеников одного из лицеев расположенных на территории Октябрьского района, используя мат, который применяется как отбойник — для предотвращения травм, спустились с горки в парке "Солнечная долина", что привело к получению первокурсниками травм различной степени тяжести.
Всем пострадавшим подросткам была оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
По факту получения травм учащимися во время занятия по физкультуре, в отношении должностных лиц лицея возбуждено уголовное дело за служебную халатность.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минские лицеисты получили травмы, катаясь на уроке физкультуры с горки на мате в парке "Солнечная долина"
Минск, 24 января. В Минске следственные органы устанавливают обстоятельства травмирования подростков на уроке по физкультуре. Как сообщил БелаПАН официальный...
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