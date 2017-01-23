Насильника из Жодино осудили на 10,5 лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский областной суд. Приговор вынесли в минувшую субботу, 21 января.

Молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.339 (Хулиганство), ч.2 ст.206 Уголовного кодекса (Грабеж).

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком почти на 3 года. И должен уплатить штраф в доход государства в размере более 5 тыс рублей.

Гособвинитель запрашивал для обвиняемого 12 лет лишения свободы.

На днях СМИ сообщали подробности этого дела. С августа 2015 года милиция города Жодино искала мужчину, который за один вечер дважды пытался изнасиловать женщин. Только через год удалось задержать подозреваемого — когда произошло третье нападение. Девушка хорошо запомнила внешность преступника и его задержали по горячим следам.

Оказалось, что мужчину уже проверяли в 2015 году на причастность к двум первым случаям, но тогда он заявлял алиби — якобы находился в больнице. Позже выяснилось, что он все же покидал территорию учреждения.

Мужчина так и не признался правоохранителям в содеянном, не хотел об этом говорить и отказался от прохождения полиграфа. А будучи в заключении пытался вскрыть вены.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы фигурант был признан вменяемым и получил оценку личности «сексуальный маньяк». Мужчине 31 год, он уже был судим за изнасилование, грабежи, кражи — всего шесть раз. И столько же лет провел в местах лишения свободы.