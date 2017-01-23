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В Беларуси может быть создана единая система видеофиксации и мониторинга общественной безопасности
24.01.2017 14:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 января. Возможность создания в Беларуси республиканской системы мониторинга общественной безопасности обсуждалась 24 января во время рабочей встречи Александра Лукашенко с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.
"Я не первый раз с этим сталкиваюсь. Система должна быть. Но мне важно, какая это будет система, кому она будет подчиняться, кто за нее будет нести ответственность и что у нас сделано на сегодняшний день. И какая цена вопроса, чтобы доработать", — цитирует главу государства его пресс-служба.
При этом Лукашенко подчеркнул, что подобную систему мониторинга общественной безопасности необходимо создавать только в случае необходимости. "Ее надо создавать тогда и ее элементы необходимо создавать тогда, когда назрела необходимость. Не на большое будущее, а на сейчас. В противном случае мы можем создать эту структуру, а она не будет востребована. А завтра придет время, созданная система устареет — и нам она тем более будет не нужна, потеряем деньги. То есть надо вовремя создавать то, что нужно сегодня для жизни", — поставил задачу глава государства.
По информации
"Президентом дано распоряжение в ближайшее время провести совещание по поводу создания в государстве единой системы видеофиксации, мониторинга общественной безопасности. Это, на наш взгляд, очень прогрессивная современная система обеспечения общественной безопасности, которая предполагает наличие в определенных объектах государства видеомониторинга с целью раскрытия и профилактики совершения преступлений и иных правонарушений", — сказал Шуневич.
Планируется создать перечень объектов, за которыми установят видеонаблюдение.
"Сегодня часть из них уже оборудована видеокамерами: банки, обменные пункты и так далее. Мы хотели, чтобы такой контроль в режиме онлайн нами осуществлялся за основными дорожными развязками, наиболее опасными перекрестками, вокзалами, местами пребывания большого скопления граждан, чтобы эта система работала в едином ключе и к ней имели доступ не только органы внутренних дел, но и иные заинтересованные, в том числе руководители предприятий, которым данная информация нужна для обеспечения безопасности на их объектах. Здесь также идет речь об участии Министерства по чрезвычайным ситуациям с точки зрения их компетентности", — пояснил глава МВД.
Планируется, что информация со всех камер видеонаблюдения будет аккумулироваться в едином центре. "Глава государства и распорядился провести совещание для уточнения всех вопросов и определения алгоритмов построения этой системы, привлечения средств для ее реализации", — отметил министр внутренних дел.
"По этому пути пошли практически все страны, которые озабочены общественным порядком, обеспечением общественной безопасности, — сказал Шуневич. — Система работает очень эффективно. Наши эксперты неоднократно наблюдали ее работу в различных странах и убедились, что на сегодняшний день видеофиксация помогает не только оперативно реагировать на совершаемые правонарушения, нарушения общественного порядка, чрезвычайные происшествия, но и документировать преступные действия, раскрывать преступления и эффективно ловить бандитов и жуликов, находить пропавших людей и вещи".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Возможность создания в Беларуси республиканской системы мониторинга общественной безопасности обсуждалась 24 января во время рабочей встречи...
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