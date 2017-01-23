В этом году исполняется 120 лет со дня первой переписи в Беларуси. Население страны пересчитывали десять раз. Впервые это произошло в 1987 году. Тогда современная территория Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных губерниях — Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской — проживало 6 млн 673 тысячи человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По первой в БССР переписи 1926 года на территории страны (без учета Западной Беларуси) жило 5 млн человек.

В следующий раз перепись проходила в 1937 году. Однако ее результаты признали «дефектными», а тех, кто ее проводил, репрессировали. TUT.BY уже писал , что кампания-1937 засвидетельствовала уменьшение население БССР на 600 тысяч человек. Причины — насильственная коллективизация, голод и массовые репрессии.

При этом в Беларуси перепись-1937 нередко бойкотировали. Например, как сообщают Naviny.by , собравшиеся 200 жителей Лепельского района, когда к ним обращались переписчики, демонстративно молчали, некоторые засовывали себе в рот платок.

Минск растет быстрее всех соседних столиц

Население Минска на протяжении этих 120 лет росло быстрее, чем население областных центров. Например, в 1897 году в городе проживала 91 тысяча человек. Это на 25 100 человек больше, чем в Витебске. При этом в 2016 году в столице уже было более 1 млн 959 тысяч человек, а в Витебске — 376 226.

Интересно, что процент населения страны, живущего в Минске, за это время рос намного быстрее, чем в столицах соседних стран: Киеве, Москве, Варшаве, Вильнюсе и Риге. Если в 1950 году в Минске проживало 3,5% всех жителей Беларуси, то в 2016 году — 20,6%. Медленнее всего прирастала горожанами Варшава. В 1950 году — 3,3% поляков жили в столице, а в 2015 году — 4,5%.

2000-е годы были для Беларуси демографически переломными. С середины 90-х население страны сокращалось. Однако после 2010-го эту тенденцию удалось остановить. В Литве, Латвии и Украине тем временем население страны сокращалось. А вот в Польше таких резких падений, как в бывших республиках СССР, вообще не было.

Ближайшая перепись населения в Беларуси пройдет 4−30 октября 2019 года, пробную проведут в октябре этого года — в Молодечно.



Инфографика: Антон Девятов