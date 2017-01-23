На хуторе Виштоки Ошмянского района ночью 23 января на пожаре в жилом доме погиб 53-летний гражданин Литвы. Спасатели нашли только череп и кости.





— На этом хуторе всего два дома, — рассказал Край. бай начальник Ошмянского РОЧС Андрей Горбач. — По телефону 101 в 8.41 позвонил сосед, который живет во втором доме. Ранним утром, когда еще было темно, он вышел на улицу, заметил огоньки. Подошел поближе — и увидел, что от соседнего дома остался только тлеющий фундамент. Наши сотрудники, которые прибыли по вызову, под обломками обгоревших конструкций нашли кости, ребра и череп человека.

По словам Андрея Горбача, дом принадлежал жителю деревни Каменный Лог. Он получил его в наследство. 19 января из Литвы приехал сожитель сестры хозяина дома, который остановился на хуторе в Виштоках. В воскресенье, 22 января, он звонил от соседа хозяину. Был жив-здоров и, судя по голосу, трезв. А ночью следующих суток погиб в огне.

— Мы очень внимательно осмотрели место пожара. К счастью, никаких других останков не обнаружили. Да и сосед утверждает: не видел, чтобы накануне кто-то заходил в гости к литовцу, — сказал начальник Ошмянского РОЧС.

Причиной возгорания могло стать неисправное печное отопление либо неосторожность при курении. Андрей Горбач склоняется ко второй версии.