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Одного убил, второго ранил, третьего запугал. Житель Витебска пойдет под суд за пьяную поножовщину
24.01.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by
Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело об убийстве мужчины, покушении на убийство его племянника и причинении телесных повреждений их знакомому, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Светлана Сахарова.
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля 2016 года. Двадцатидевятилетний житель областного центра, находившийся у своей бабушки в деревне Пушкари Витебского района, распивал спиртное. Этим же занималась и компания, которая приехала в соседний дом на выходные: дядя, племянник и их знакомый. Ближе к утру между соседями возник конфликт — из-за спиртного.
Молодой мужчина взял нож и стал замахиваться им на племянника, угрожая его убить. 23-летний знакомый племянника встал на его защиту и получил удар в грудь. Рана оказалась незначительной, однако вид крови не остановил нападавшего — он продолжал держать в руке нож. Когда за племянника заступился дядя, гость нанес ему удар в сердце. 56-летний мужчина скончался в больнице.
После этого обвиняемый скрылся в лесу, где его и задержала милиция.
Следователи квалифицировали действия мужчины как угрозу убийством; насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений; убийство человека в связи с выполнением им общественного долга (ст. 186, ч. 1 ст. 366, п. 10 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси).
Как заключили эксперты, обвиняемый мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело об убийстве мужчины, покушении на убийство его племянника и причинении телесных...
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