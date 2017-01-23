Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело об убийстве мужчины, покушении на убийство его племянника и причинении телесных повреждений их знакомому, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля 2016 года. Двадцатидевятилетний житель областного центра, находившийся у своей бабушки в деревне Пушкари Витебского района, распивал спиртное. Этим же занималась и компания, которая приехала в соседний дом на выходные: дядя, племянник и их знакомый. Ближе к утру между соседями возник конфликт — из-за спиртного.

Молодой мужчина взял нож и стал замахиваться им на племянника, угрожая его убить. 23-летний знакомый племянника встал на его защиту и получил удар в грудь. Рана оказалась незначительной, однако вид крови не остановил нападавшего — он продолжал держать в руке нож. Когда за племянника заступился дядя, гость нанес ему удар в сердце. 56-летний мужчина скончался в больнице.

После этого обвиняемый скрылся в лесу, где его и задержала милиция.

Следователи квалифицировали действия мужчины как угрозу убийством; насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений; убийство человека в связи с выполнением им общественного долга (ст. 186, ч. 1 ст. 366, п. 10 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси).

Как заключили эксперты, обвиняемый мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.