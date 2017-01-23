Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего жителя областного центра в подделке документов, сообщает « СБ. Беларусь Сегодня ».

В прежние годы обвиняемый руководил фирмой. Поэтому с тонкостями делопроизводства был неплохо знаком. В интернете поместил объявление о том, что готов помочь в изготовлении различных документов. Подробности следовали по переписке.

— Обвиняемый предлагал оформление трудовых книжек с нужными записями и их заверенные копии, справки о доходах и с места работы. Был даже факт изготовления удостоверения альпиниста, который потребовался клиенту для работы на высоте. Всего по делу проходит 15 доказанных эпизодов, — рассказал о сути поддельного документооборота старший прокурор отдела Андрей Карась.

Услуга пользовалась спросом в основном у жителей Минска. Одним нужны были документы для посольства, другим — по месту учебы, а третьим — для начисления пенсии. Изготовление оформленной трудовой книжки гомельский «кадровик» оценивал в 100 долларов, справки — в пределах 100 рублей. При обыске у него обнаружили печати, штампы и бланки организаций. Одна из печатей оказалась утерянной. Выяснилось, что ее нашла мать обвиняемого, работающая дворником, и отдала сыну.

Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района Гомеля. Дату начала процесса назначат в ближайшее время.