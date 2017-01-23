Упразднены два населенных пункта в Мстиславском районе. Такое решение принято местным Советом депутатов, сообщает Могилевский облисполком.

В документе указаны деревни Карписоновка (Ходосовский сельсовет) и Кокотово (Копачевский сельсовет). Там не осталось людей и жилых домов, поэтому населенные пункты решили упразднить.

Землеустроительная служба Мстиславского райисполкома уже внесла поправки в земельно-кадастровую документацию. Также изменения отразили в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.