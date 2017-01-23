

У славян есть добрая многовековая традиция в рождественские и новогодние дни оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Право помогать есть у каждого, и не обязательно ждать, когда тебя об этом попросят, можно самому на время превратиться в доброго волшебника и, поднявшись над ежедневной суетой на «голубом вертолете», отправиться в путь. Именно так на прошлой неделе, завершающей череду январских праздничных мероприятий, и поступили сотрудники торговых объектов «Магнит», расположенных в нашем городе.

Едем в деревню Звонка в Голынковском сельсовете. Это самая первая встреча. Самая – потому что в планах у Д.Л.Алексейчика их очень много.

– В этом, юбилейном для нашего города, году мы хотим дать старт акции «Добро Детям», – делится мыслями Денис Леонидович. – Идея проста: 1% от всех совершенных покупок в наших магазинах будет отчисляться на благотворительные цели, то есть эквивалентная сумма денег пойдет на конкретную помощь конкретным детям. У нас несколько программ, рассчитанных на разные категории, но начали мы с ребят, которые волей судьбы подвергнуты нелегкому испытанию – жить с тяжелой болезнью.

Вероника Дрозд встречает незнакомого дядю улыбкой. Однако ничего другого она делать не может, без помощи мамы Ольги Ивановны девочка в свои четыре года самостоятельно даже не держит головку. ДЦП в данном случае не дает шансов ребенку стать когда-нибудь самостоятельным, порой не обойтись без противосудорожных препаратов. А у родителей еще две девчушки-школьницы. Забот в доме с печным отоплением и отсутствием всяких коммунальных удобств у женщины – хоть отбавляй. Вот и решили в «Магните» немножко облегчить сельский быт мамы больного ребенка, подарив ей блендер. Вещь просто незаменимая для приготовления пищи малышке. А она, как будто чувствуя доброе расположение к себе приезжих гостей, не хочет отпускать из своей руки Дениса Алексейчика, крепко уцепившись за его пальцы. И реально видишь подтверждение общеизвестной мысли о том, что дети интуитивно ощущают положительную энергию людей, их влечет искренняя душевная теплота и подлинное сострадание, они явственно отличают относящихся к ним с сопереживанием, пониманием, заботой.



Так совпало, что в тот день знакомство с детками четырехлетнего возраста произошло еще по двум адресам. У Ксении Крицук из Клецка тот же диагноз, что и у ее ровесницы из Звонки. А у родителей – те же переживания и заботы. Разница лишь в том, что Ксюша – единственный ребенок в семье. Мама Марина Николаевна стала настоящим специалистом по массажу, так необходимому для девочки. Денис Леонидович оставляет для нее блендер, но не спешит уходить, а расспрашивает о жизни семьи, в которой воспитывается особенный, как принято называть, ребенок. Оставаться безучастным в такой ситуации, действительно, сложно. И попрощавшись, увиденное нельзя покинуть там, за порогом чужого дома, частично эта боль переходит в тебя. Не потому ли люди, однажды проявившие милость сердца, как душевные доноры, чувствуют потребность отдавать часть его тем, кто нуждается в сопереживании.

Да, милосердие – это одновременно и чувство, и поступок. Жалость не унижает, а возвышает нас: и того, кто жалеет, и того, кого жалеют. Ведь, жалеют, значит, у человека появляется опора и зарождается надежда, потому что он не оставлен один на один со своей бедой.

Жанна Ивановна Детская из деревни Панкратовичи теперь точно знает, что в одиночку бы она не справилась, но почти два года пыталась это делать, не признаваясь даже родным, какой неутешительный вердикт вынесли маленькому сыну врачи.



– Когда Господь Бог подарил нашей семье рождение Тимофея, радости не было предела. Маленькое голубоглазое чудо наполнило наши сердца благодарностью. И вдруг, спустя 9 месяцев, – диагноз ДЦП, – рассказывает Жанна Детская о перенесенном как шок известии и признается, что при этом испытала: – Долгие бессонные ночи и пропитанная слезами подушка. Казалось, ненавижу весь мир. Не хотела никого не видеть, не слышать.

А потом были многочисленные поездки по больницам, генетическая экспертиза и новое заключение медиков, добавившее еще один страшный день в их жизнь, – спинальная мышечная атрофия Вердига-Гоффмана. Еще пара дней, и папа Тимофея объявил, что его больше нет в их мире…

Жанна Ивановна с большой благодарностью поименно перечисляет всех своих родственников, пришедших на помощь и поддерживающих ее сегодня, благодарит за понимание Анатолия Ивановича Букату, настоятеля Покровской церкви отца Андрея, медицинских работников райбольницы, с которыми ее сводила болезнь сына.

– Но отдельное спасибо тем людям, к которым я не обращалась за помощью и от кого ее не ждала. Совершенно чужие оказались неравнодушны к нашим проблемам. И их так много! Я теперь на все смотрю другими глазами, – не скрывая эмоций, говорит мама Тимофея.



А он пытается повторить каждое ее слово, на просьбу Дениса и его жены Елены спеть какую-нибудь песенку заводит «Пусть бегут неуклюже…», а затем подтверждает свое желание к новым познаниям – пересчитывает все пальчики на ручках. Еженедельный массаж, который мальчик проходит у профессионалов в Бресте, довольно результативен – не дает болезни, от которой пока не придумали способ спасения, прогрессировать. И, как свидетельствуют сами врачи, это уже достижение. А от магазина «Магнит» семье Детских был вручен сертификат на 100 литров автомобильного топлива, что снимет с Жанны Ивановны определенную финансовую нагрузку. Кроме того, по ее просьбе была оформлена рассрочка на покупку стиральной машины-автомата (по цене производителя).

Дима Барахович, учащийся 11 класса Кухчицкой школы, встречал нас прямо у порога, но не школьного – дома. В последнее время он обучается так. Мальчишка два года назад проходил предпризывную комиссию, во время которой врачи и обнаружили, что у печени необычный вид. Мама Валентина Викентьевна тогда сердцем почувствовала: у ее ребенка что-то страшное. Сегодня, когда позади многочисленные обследования, сложнейшая операция, десять блоков химиотерапии, впереди – надежда на выздоровление, которую подкрепляет Димин оптимизм: «Только не плачь, мама, пожалуйста!» Родители между собой уже не раз размышляли: если бы не то обязательное УЗИ, все могло бы быть очень печально.

Дмитрий с улыбкой благодарит за блендер и тут же начинает рассказывать Денису о своем увлечении футболом. Оба – большие болельщики и потому, найдя общую тему, договариваются о дальнейшем общении через соцсеть. «ВКонтакте», кстати, покупатели магазина создали свою группу, куда наш новый кухчицкий знакомый сразу же поспешил вступить. Думаю, моральную поддержку теперь парень получит еще большую, ведь в магазине не бывает пусто, а значит, и группа будет расти.



– Все те, кто в январе хоть что-то у нас покупал, могут смело считать себя причастными к этой акции, – пользуясь возможностью донести суть акции «Добро Детям», поясняет Д.Л.Алексейчик. – Чем больше будет покупателей, тем большему количеству детей у нас появится возможность помочь.

В «Магните» решили идти дорогой благотворительности весь юбилейный для нашего города год, посвятив акцию 890-летию Клецка.

– Программа «Лекарства и медицинская техника» предполагает оказание точечной помощи на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, медицинской техники и расходных медицинских материалов для детей, а также оказание благотворительной помощи детям и сопровождающим их лицам для оплаты проезда к месту лечения и проживания там. Вторая программа «Открываем Горизонты» предусматривает индивидуальную поддержку детей и молодежи, показавших в каком-либо виде искусств или иных видах деятельности высокие результаты и нуждающихся в связи с этим в материальном (финансовом) подспорье в целях дальнейшего творческого роста, – продолжает раскрывать рамки акции «Добро Детям» Денис Леонидович. – Программа «Рука будущего» будет направлена на поощрение способных учеников, имеющих потенциальные достижения и результаты, а также одаренных учащихся из малоимущих семей посредством приобретения материалов и инвентаря, необходимого для дальнейшего развития навыков и способностей.

По словам директора магазина «Магнит», не важно, в какую целевую программу будут вложены ваши деньги, главное – возможность сделать хоть что-то, что может изменить жизнь ребенка к лучшему.

– Вообще, отношение к истории, детям и старикам – лакмусовая бумажка любого общества. Мне бы хотелось, чтобы «Добро Детям» «зацепило» моих коллег – предпринимателей Клетчины, – искренне делится уже собственными надеждами Денис Алексейчик. – Если каждый в нее включится, этот мир станет намного добрее, а мы – хоть немножко похожи на наших дедов и прадедов, которые знали, что обязательно нужно напоить жаждущих, накормить голодных, одеть нагих, принять бесприютных, помочь больным – даже если ты их видишь впервые в жизни. Мы стали жестче, черствее, расчетливее. А какими вырастут наши дети? И разве кто-то может быть уверен, что сегодняшнее благополучие не закончится уже завтра?

Чужая боль, чужое несчастье, чужая потеря… Но безразличие – наше. В тот день, когда мы в качестве информационных партнеров сопровождали сотрудников «Магнита», которых раньше видели по большей части только в торговых залах магазинов, они предстали перед нами совершенно другими людьми – чувствующими, сопереживающими, готовыми выходить на любой контакт. Это дает право верить: таких людей действительно немало. Потому в редакции появилась своя надежда – завтра раздастся телефонный звонок, и нам кто-то предложит рассказать о том, что он тоже становится участником благотворительной акции и свою сотую часть от прибыли потратит на помощь детям. Ну, в самом деле, почему финансовые пирамиды могут быть, а в одном отдельно взятом городе нельзя выстроить пирамиду добра?!

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