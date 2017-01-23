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МВД планирует сократить количество милиционеров в тихих и спокойных городах

24.01.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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На улицах городов с «высоким уровнем общественного порядка» МВД хочет уменьшить число милиционеров, сообщает БЕЛТА. Кроме того ведомство видит необходимость оптимизировать ряд своих подразделений. Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.


Министр внутренних дел Игорь Шуневич. Фото: tvr.by

— Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет, — рассказал Игорь Шуневич. — Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенным пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться. Это наблюдается в некоторых регионах страны сегодня, по некоторым направлениям нашей служебной деятельности. Мы все это учитываем и кладем в основу оптимизации в том числе и такой подход.

Руководитель ведомства обратил внимание, что в стране сейчас благополучный уровень борьбы с преступностью. В связи с этим Министерство внутренних дел, может позволить себе оптимизацию.

— Произведены расчеты, — отметил министр. — Предложения внесены главе государства соответствующей комиссией, которая работала в МВД. Со своей стороны мы видим необходимость в оптимизации целого ряда наших подразделений, которые считаем избыточными сейчас.

Вместе с тем, добавил Игорь Шуневич, Александр Лукашенко поставил задачу провести оптимизацию гармонично, чтобы не ослабить ведомство, учесть все возможные в будущем аспекты криминогенной ситуации и сохранить профессиональное ядро сотрудников.

Президент подтвердил свое решение оставить сэкономленные в результате оптимизации деньги в распоряжении министерства. Их можно будет направлять как на материальное вознаграждение сотрудников, так и на совершенствование материально-технической базы подразделений.

 
 
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На улицах городов с "высоким уровнем общественного порядка" МВД хочет уменьшить число милиционеров, сообщает БЕЛТА. Кроме того ведомство видит необходимость...

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