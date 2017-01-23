На улицах городов с «высоким уровнем общественного порядка» МВД хочет уменьшить число милиционеров, сообщает БЕЛТА . Кроме того ведомство видит необходимость оптимизировать ряд своих подразделений. Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.



Министр внутренних дел Игорь Шуневич. Фото: tvr.by

— Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет, — рассказал Игорь Шуневич. — Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенным пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться. Это наблюдается в некоторых регионах страны сегодня, по некоторым направлениям нашей служебной деятельности. Мы все это учитываем и кладем в основу оптимизации в том числе и такой подход.

Руководитель ведомства обратил внимание, что в стране сейчас благополучный уровень борьбы с преступностью. В связи с этим Министерство внутренних дел, может позволить себе оптимизацию.

— Произведены расчеты, — отметил министр. — Предложения внесены главе государства соответствующей комиссией, которая работала в МВД. Со своей стороны мы видим необходимость в оптимизации целого ряда наших подразделений, которые считаем избыточными сейчас.

Вместе с тем, добавил Игорь Шуневич, Александр Лукашенко поставил задачу провести оптимизацию гармонично, чтобы не ослабить ведомство, учесть все возможные в будущем аспекты криминогенной ситуации и сохранить профессиональное ядро сотрудников.

Президент подтвердил свое решение оставить сэкономленные в результате оптимизации деньги в распоряжении министерства. Их можно будет направлять как на материальное вознаграждение сотрудников, так и на совершенствование материально-технической базы подразделений.