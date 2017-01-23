МИНСК, 24 янв — Sputnik. Как ни стараются писатели, особенной любви к их творчеству дети не питают. Как заставить ребенка взять в руки книгу, выясняла корреспондент Sputnik.

"Читаем мы много. Катя с удовольствием слушает практически все. Я сама каждый вечер ей читаю или заставляю читать мужа или свою маму. Читаем, в основном, классику из нашего детства — Чуковского, Успенского, Михалкова, "Красную Шапочку"… Новые книжки тоже берем — "Автомобильчик Бип", "Правила безопасности в сказках". Ее саму читать я тоже учу, в студии раннего развития мы начали заниматься по кубикам Зайцева (это специальная методика по обучению детей раннего возраста чтению), дома по ним же мучаемся", — рассказала Sputnik мама трехлетней Кати Елена Мальцева.

Некоторые родители сами берут книгу в руки, и ребенку ничего не остается, как стараясь подражать взрослым, тоже усаживаться рядом с книгами в руках. Сложнее с маленькими детьми — сами выбрать книгу и прочесть ее они еще не могут, так что приходится прикладывать усилия.

"Сейчас Арсению 3,5 года и читать сам он еще, конечно, не умеет. Но знает все буквы и может прочитать маленькое слово из 2-3 букв. Он сам очень интересуется буквами, а я помогаю в этом. Думаю, когда время придет, он и читать так научится: просто постепенно вникая в то, что нравится самому. Заставлять из-под палки не планирую", — рассказала молодая мама Юлия.



© Фото: velcom Какие книги нравятся детям, рассуждали родители на встрече

Она признала, что детских книг у нее очень много, некоторые спрашивают, мол, зачем их столько. Или не понимают, зачем Юлия покупает все новые. Собеседница Sputnik уверяет, что для ее ребенка читать — обычное дело, как и в Lego играть. Читают несколько раз в день, и сын сам проявляет инициативу.

"Я тщательно отбираю детскую литературу — важно и содержание, и иллюстрации. Сейчас все магазины заполонили издания с ужасными компьютерными иллюстрациями. Хотя есть куча издательств с замечательными книгами. Не понимаю, почему их надо выискивать по частным магазинчиками и выставкам, в то время как большие книжные продают тонны макулатуры", — считает собеседница Sputnik.

Из детских издательств она предпочитает Clever, "Мелик-Пашаев", "Карьера Пресс" — на книгах они указывают примерный возраст читателя.

"Для малышей сейчас куча книг-картинок, интерактивных книг с клапанами, окошками и прочим. Для детей постарше книги уже предполагают минимальный текст. Ну и чем старше читатель, тем больше текста можно ему предлагать. Музыкальные книги не очень люблю — это скорее игрушка. Хотя несколько таких у нас есть", — рассказала Юлия.

Сама она признала, что среди списка для чтения ребенка у нее много зарубежной литературы. Абсолютные хиты — это приключения чешского Кротика Зденека Милера, серия книг про Петсона и Финдуса Свена Нурдквиста, серия книг про бобра Кастора Ларса Клинтинга. Очень любит сын и виммельбухи — книги без текста, но с множеством мелких деталей. Самые популярные у нас — сезонные книги Ротраут Сузанны Бернер.



© Фото: velcom Книга для детей "Сумны суп" участвует в проекте MOVABOX

"Белорусские книги тоже читаем, правда, не скажу, что очень много. Из любимых — есть отличная книжица Виктора Гордея "Лясная трывога" издательства "Мастацкая лiтаратура". Меня восхищает техника, в которой оформлены картинки этой книжки", — признала собеседница.

Павел Харланчук, актер театра Янки Купалы, рассказал, что сам порой прилагает немало усилий для того, чтобы приучить детей к книгам.



© Фото: velcom Павел Харланчук, актер театра Янки Купалы

"Мне не очень нравится, когда дети увлекаются гаджетами, потому что если оттягивать их, то расстраиваются, становятся плаксивыми. В планшетах, конечно, много развивающих игр, главное фильтровать их. Однако я на всю жизнь запомнил, как один умный человек сказал — тот, кто читает, будет управлять тем, кто смотрит. Читая, человек развивает фантазию. Вспомните — смотрим фильм по любимой книге, нам нравится, но книга интереснее, ты ведь сам придумывал этот мир!", — рассказал Харланчук.



© Sputnik/ из личного архива Е.Масло Алена Масло: белорусская литература нуждается в поддержке

Юлия считает, что заставить ребенка читать невозможно.

"Мне кажется, заставить кого-то что-то делать можно, но нужно ли? Если в семье чтение — это нормально, и ребенок видит родителей с книгой, да и сам окружен качественной литературой, его никогда не придется заставлять читать. Другое дело, когда книга резко вдруг становится тяжкой ношей в первом классе, когда ребенок в жизни не читал. Или еще лучше — наказанием. Типа, ну все, выключай мультики, гулять не пойдешь, ты наказан — сейчас будешь у меня читать. И нечего потом расстраиваться, что ребенок читать не хочет", — поделилась мнением Юлия.