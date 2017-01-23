В Ганцевичскую центральную районную больницу с анафилактическим шоком попала 12-летняя девочка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на местную ЦРБ.

Случай произошел 20 января. Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты «Цефтриаксон» и «Лидокаин». Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, и в это время ей стало плохо. У нее было затрудненное дыхание, затем она потеряла сознание. Испуганная женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли спустя пять минут. Они оперативно оказали девочке помощь, избавив ее от анафилактического шока, затем доставили в реанимацию. Сейчас школьница переведена в детское отделение, где ей лечат ангину.

Также в этот день в больницу с диагнозом «анафилактический шок» поступила еще одна жительница Ганцевичского района. Ей также в сжатые сроки была оказана медицинская помощь. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает. Не указывается, чем был вызван анафилактический шок.

Напомним, 11-летний житель Борисова 20 января попал в реанимацию после укола инъекции «Цефтриаксона» российского производства и белорусского «Лидокаина», которая была сделана ребенку в домашних условиях. Спустя десять минут после введения препарата у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться. Родители сами отвезли ребенка в больницу. Через двадцать минут после укола мальчик попал в отделение анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственную вентиляцию легких.

Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор «Лидокаина». Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.

Ранее 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого погибла . По словам родных, женщина взяла с собой ампулу с антибиотиком , на который, вероятно, у нее развился анафилактический шок. По факту смерти женщины следователи проводят проверку. Назначена экспертиза по лекарственным средствам.

После гибели женщины под Молодечно в Беларуси была приостановлена продажа и применение двух препаратов:

— «Цефтриаксона» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);

— «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).

Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Одно из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10−20% случаев летально. Скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном. Вот что ранее порталу TUT.BY на условиях анонимности рассказал врач о том, что якобы аллергические реакции возникают чаще, если вводить антибиотик с местным анестетиком: «Мое субъективное мнение, что, разводя препарат на местном анестетике, вы в организм вводите два препарата, а не один. И антибиотики, и местные анестетики находятся в топе препаратов, на которые чаще всего есть аллергические реакции. Медик, который будет оказывать помощь, даже знать не будет, на какой из двух препаратов у вас аллергия, потому что это произошло при одномоментном введении двух препаратов. Два препарата в одном шприце могут как-то между собой взаимодействовать. Но вводить антибиотик без анестетика больно».