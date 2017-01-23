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Третий случай за неделю: анафилактический шок от цефтриаксона и лидокаина
24.01.2017 16:00 — Новости Общества | Tut.by
В Ганцевичскую центральную районную больницу с анафилактическим шоком попала 12-летняя девочка. Об этом сообщает
Случай произошел 20 января. Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты «Цефтриаксон» и «Лидокаин». Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, и в это время ей стало плохо. У нее было затрудненное дыхание, затем она потеряла сознание. Испуганная женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли спустя пять минут. Они оперативно оказали девочке помощь, избавив ее от анафилактического шока, затем доставили в реанимацию. Сейчас школьница переведена в детское отделение, где ей лечат ангину.
Также в этот день в больницу с диагнозом «анафилактический шок» поступила еще одна жительница Ганцевичского района. Ей также в сжатые сроки была оказана медицинская помощь. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает. Не указывается, чем был вызван анафилактический шок.
Напомним, 11-летний житель Борисова
Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор «Лидокаина». Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.
Ранее 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого
После гибели женщины под Молодечно в Беларуси была
— «Цефтриаксона» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);
— «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).
Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов.
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Случай произошел 20 января. Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты цефтриаксон и лидокаин. Вечером мать стала...
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