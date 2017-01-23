Сельхозпредприятие в Шарковщинском районе на ремонт свинокомплекса закупало материалы по завышенной цене, сообщает пресс-центр Комитета госконтроля.

Комитет госконтроля и управление ГУБОПиК МВД по региону выявили нарушения порядка закупок за счет бюджета и факты недобросовестного посредничества.

В 2014—2015 годах сельхозпредприятие «Городец» в Шарковщинском районе за бюджетные деньги приобретало стройматериалы и конструкции для ремонта свинокомплекса. Это делали без проведения необходимых процедур закупок и через несколько посредников. Поставщик приобретал стройматериалы у индивидуальных предпринимателей, которые были его учредителями, а один из них — директором.

Из-за такой схемы стоимость товаров в два с лишним раза превысила их рыночную цену — за счет использования надбавок до 250%. Предприятие необоснованно использовало из бюджета 61,6 тысячи рублей.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. В отношении руководителя сельхозпредприятия возбудили уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий.