﻿ В Шарковщинском районе на ремонт свинокомплекса покупали материалы в два раза дороже их стоимости. 21.by
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В Шарковщинском районе на ремонт свинокомплекса покупали материалы в два раза дороже их стоимости

24.01.2017 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сельхозпредприятие в Шарковщинском районе на ремонт свинокомплекса закупало материалы по завышенной цене, сообщает пресс-центр Комитета госконтроля.

Комитет госконтроля и управление ГУБОПиК МВД по региону выявили нарушения порядка закупок за счет бюджета и факты недобросовестного посредничества.

В 2014—2015 годах сельхозпредприятие «Городец» в Шарковщинском районе за бюджетные деньги приобретало стройматериалы и конструкции для ремонта свинокомплекса. Это делали без проведения необходимых процедур закупок и через несколько посредников. Поставщик приобретал стройматериалы у индивидуальных предпринимателей, которые были его учредителями, а один из них — директором.

Из-за такой схемы стоимость товаров в два с лишним раза превысила их рыночную цену — за счет использования надбавок до 250%. Предприятие необоснованно использовало из бюджета 61,6 тысячи рублей.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. В отношении руководителя сельхозпредприятия возбудили уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий.

 
 
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Предприятие необоснованно использовало из бюджета 61,6 тысячи рублей.

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